Drupi turista ad Albenga: visita alla Cantina dei Fieui di Caruggi e al Museo della Fionda

Albenga. Giampiero Anelli, in arte Drupi, ha trascorso alcuni giorni di vacanza ad Albenga insieme alla moglie Dorina.

Una pausa rilassante prima di affrontare il tour che, con la regia di Enzo Iacchetti, lo porterà nei principali teatri italiani a partire dal 26 novembre: “Ho conosciuto Albenga lo scorso anno quando sono stato invitato dai Fieui di caruggi per Ottobre De André e ne sono rimasto incantato. Un centro storico bellissimo, vivace, suggestivo. Per questo ho scelto di tornare prima di proseguire le prove del mio nuovo spettacolo, una carica di energia positiva in vista degli impegni che mi attendono”.

Drupi e la signora Dorina hanno apprezzato i vicoli e le piazzette della città vecchia, con tanti negozi e locali di ogni tipo e la zona mare con le sue ampie spiagge. E hanno assaporato le specialità enogastronomiche liguri, da cui sono rimasti conquistati e promettono di tornare: “Quasi sicuramente saremo tra il pubblico del Gran Concerto per don Gallo il prossimo 12 Ottobre e poi qualche fine settimana ad Albenga ce lo concederemo con grande piacere. Adesso mi sento un vero fieu di caruggi e quindi assai legato a questa bella cittadina”.

Drupi infatti, ospite dei Fieui di caruggi, non ha mancato una visita alla Cantina e al Piccolo Museo della Fionda dove ha inaugurato la piastrella da lui autografata un anno fa.

Soddisfattissimi i monelli dei vicoli che con il loro portavoce Gino Rapa manifestano il loro entusiasmo: “Felicissimi di questa visita che conferma il lavoro positivo svolto e soprattutto fa capire che mettendo il cuore in ciò che si fa si raccolgono buoni risultati, per noi e per Albenga. Drupi e Dorina poi sono persone meravigliose e poter contare sulla loro amicizia è davvero un grande onore”.