Nuova edizione

Dolcissima Pietra festeggia i suoi primi 20 anni: torna l’evento sulle eccellenze dolciarie

Appuntamento dal 21 al 22 settembre: da Marcello Cesena “Jean Claude” a Pino Quartullo per il traguardo ventennale della prima manifestazione nata in Liguria per valorizzare il settore dolciario