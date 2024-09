Dispersi sul Monte Bianco, il forte vento ferma le ricerche

Chamonix-Aosta. La mattinata di ricerche concessa da una tregua meteorologica non ha dato esito positivo: Sara Stefanelli, 41 anni, genovese, e Andrea Galimberti, 53 anni, comasco, restano dispersi sul massiccio del Monte Bianco. L’ultimo contatto sabato, via telefono, nel quale i due avevano raccontato di essersi persi a causa della nebbia e di avere iniziato ad avvertire principi di congelamento.

Il soccorso alpino valdostano nella mattinata di oggi, martedì 10 settembre, ha effettuato alcuni sorvoli in elicottero nei pressi della vetta e a 4600 metri, sul versante italiano. I due alpinisti, infatti, erano saliti dalla via francese ma, forse per accelerare la discesa, aveva scelto di tornare per la via normale italiana.

Le ricerche del soccorso alpino hanno avuto esito negativo e sono state sospese a causa del vento forte in quota e della presenza di neve instabile che rende molto pericolosa la posa di soccorritori a terra.

Sul versante francese il Peloton d’haute montagne di Chamonix, questo il nome del gruppo di soccorso transalpino, non è invece neppure riuscito a sorvolare la zona a causa delle nuvole basse che continuano a interessare la montagna.

Nessuna traccia neppure dei due alpinisti coreani, anche loro dispersi da sabato mentre erano impegnati nell’ascensione della vetta d’Europa.