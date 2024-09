Debutta la “Festa Oltremare” al Santuario della Madonna della Guardia di Varazze

Varazze. Oltremare indaga le potenzialità naturalistiche e culturali della città di Varazze e del suo entroterra, quest’anno lo fa con alcune importanti novità: la Festa Oltremare tra natura, sport, musica e gastronomia locale.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 settembre 2024, a partire dalle ore 17, presso il Santuario della Madonna della Guardia di Varazze, sul Monte Grosso. Non perdiamoci l’aperitivo e il Concerto al Tramonto, dalle ore 18.30 con Dente.

A seguito delle numerose domande si comunica che non sarà possibile salire in macchina e che la strada sarà accessibile solo per i mezzi della protezione civile.

L’attività prevede l’adempimento dell’Ordinanza n. 2/2024, del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 10/05/2024, in vigore.