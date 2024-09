Pietra Ligure. Ieri sera, alle 21.00, in piazza San Nicolo, il cantautore Francesco De Gregori ha portato l’ultima tappa del suo tour estivo “De Gregori dal vivo”. La data è andata sold-out in brevissimo tempo

Tra i più importanti esponenti del Cantautorato Italiano, Francesco De Gregori ha regalato al pubblico di Pietra Ligure una serata di musica e parole. Il cantautore, ha aperto le danze con “L’abbigliamento di un fuochista” brano dal celebre disco Titanic, preparando l’atmosfera per il resto della scaletta.

Ogni canzone una storia ed ogni storia un racconto. Come la favola surreale e tragicomica di “L’uccisione di Babbo Natale” brano che vede protagonisti due ragazzi alle prese con l’omicidio del celebre baffone che porta i doni nel mondo.

O il “Cuoco di Salò” che vede come protagonista un cuoco costretto a fare i conti con il secondo conflitto mondiale, mostrandoci con un altro punto di vista la crudeltà e la gravità dell’importanza di combattere per la propria patria. “Qui si fa l’Italia e si muore” citando la canzone stessa.

Tenero e sentito invece l’omaggio a Zucchero con “Diamanti”, brano scritto da De Gregori per il cantante Emiliano, che racconta del rapporto con sua nonna. Divertente l’annedoto che racconta come il cantautore si sia ritrovato a scrivere il brano senza effettivamente conoscere il rapporto tra Zucchero e la nonna, ma solo sentendone un resoconto al telefono

De Gregori a Pietra Ligure

All’interno della scaletta anche moltissimi dei brani più famosi dell’artista quali “Generale”, “La leva calcistica della classe ’68”, “La storia” e “La donna cannone” per citarne alcuni.

De Gregori, ha poi concluso il concerto con un momento di spensieratezza e divertimento. Sulle note di “Buonanotte Fiorellino” ha fatto ballare un valzer a tutte le coppie del pubblico, congedandosi poi tra gli applausi scroscianti della folla.

1 ora e 30 minuti di magia in cui il Cantautore Romano ha trascinato gli ascoltatori in un vortice di emozioni vivide e profonde, in una serata che Pietra Ligure non dimenticherà facilmente.

“Pietra Ligure ha regalato davvero un grande spettacolo, ricco di emozioni e grande partecipazione: De Gregori ha dimostrato di essere un artista eccezionale, siamo felici e orgogliosi che abbia calcato il palco di piazza San Nicolò. Un concerto magnifico che ha chiuso al meglio una stagione di eventi e manifestazioni di qualità e alto livello”, le parole di commento del sindaco Luigi De Vincenzi.

“Ancora una volta il nostro paese ha dimostrato di essere capace di rendere possibili momenti indimenticabili. Quando c’è passione e impegno si riesce a creare sempre qualcosa di magico. Dietro ogni successo ci sono mesi di lavoro e moltissime preoccupazioni ma il risultato è stato davvero grande. Anche questa volta. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a rendere unica la serata di ieri”, questo il commento del vicesindaco e assessore al Turismo Daniele Rembado.