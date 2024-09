Da Savona al Sud America, ecco chi è Gabriele Gigliotti: il videomaker che lavora con Twentysix

Savona. “Ho 25 anni e ho sempre avuto la passione per i video e la fotografia, ho studiato un anno e mezzo tra corsi a Genova e poi in maniera autodidatta. Ho ampliato le mie conoscenze grazie a You Tube e poi ho iniziato a lavorare sul campo e piano piano mi sono fatto conoscere fino. Ora sono dall’altra parte del mondo per lavorare insieme a Twentysix“.

Queste le parole di Gabriele Gigliotti un giovane videomaker savonese di successo che in questi giorni si trova in Brasile proprio per lavorare al fianco del produttore Twentysix (che con il suo bravo “Buscando money” si sta facendo conoscere a livello mondiale).

Gabriele dopo molta gavetta sta ottenendo successi e grandi riconoscimenti dal punto di vista lavorativo, infatti ora è in tour tra l’Uruguay e il Brasile con Twentysix, un savonese che ha collezionato oltre 100 milioni di stream.

“Ora sono due anni che lavoro a pieno regime in questo settore. Ho ricevuto in cambio delle belle soddisfazioni – afferma Gabriele – oltre a Twentysix, che è il mio cliente più grande, lavoro anche con “Saint Lorent“, un rapper savonese che sta ottenendo ottimi risultati e che stimo molto”.

“Lavoro anche con “Albi“, un altro dj che ha circa 100 mila ascoltatori mensili ed è ben inserito nel mondo della musica pop-dance e infine anche con “Flykush“, un rapper di Biella”, spiega Gabriele.

Gabriele si occupa della produzione video a 360° quindi dall’idea (location, storia, scene) alle riprese, per finire con il montaggio. “Ora, appunto, sono in Brasile con Twentysix e lo seguo durante i suoi dj set in Sud America – racconta – registro i video mentre suona ma produciamo anche contenuti quotidiani ovvero i cosiddetti daily blog”.

“Come ho conosciuto Twentysix? Io sono di Savona, lui è di Vado Ligure e quindi ci conoscevamo da tempo. Quando però ho iniziato a intraprendere la carriera del video maker lui ha apprezzato i miei lavori e ci siamo messi in contatto, sono molto felice di lavorare con lui e per lui: esperienza unica”, conclude Gabriele.