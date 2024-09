Lucca. Da oggi il presidente più amato dagli italiani ha una “sua” via a Lucca. Appena terminata la cerimonia con il taglio del nastro. Cerimonia alla quale ha partecipato anche Andrea Castellini, il sindaco della città natale di Sandro Pertini. Il primo cittadino di Stella, è felice per la conclusione di un iter, non solo amministrativo, iniziato poco più di un anno fa quando la città toscana era balzata agli onori della cronaca dopo che la minoranza, con una mozione specifica, aveva proposto l’intitolazione di una piazza o via a Sandro Pertini, proposta che al momento era stata bocciata dalla maggioranza.

Ma il sindaco di Lucca, Mario Pardini, fin da subito aveva sottolineato che la sua città non avrebbe negato mai una strada a Pertini. Così è stato, ed oggi l’inaugurazione.

“Ringrazio per questo importante risultato raggiunto Mario Pardini per aver mantenuto l’impegno preso con il nostro Comune a novembre 2023 oltre ovviamente a tutte le autorità civili e militari presenti e al Governatore di Regione Toscana, Eugenio Giani, per averci onorato della sua presenza. – spiega Castellini – Un grazie va ovviamente ai membri dell’amministrazione comunale tutta che mi hanno accompagnato a questa bellissima manifestazione Maurizio Donati Roberto Rossello, Roberto Cavicchini e al vice presidente di Asso Pertini Stella Marco Nicolini.”.