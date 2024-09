“Cuore e Servizio… Costruiamo Sorrisi”: al Priamar la trentesima assemblea di apertura del Distretto Lions 108Ia3

Savona. Il Complesso Monumentale del Priamar ha ospitato la XXXª Assemblea di Apertura del Distretto Lions 108Ia3, un evento di due giorni che ha segnato l’inizio dell’anno sociale 2024/2025 con entusiasmo e determinazione. La giornata del 14 settembre è stata dedicata a un convegno sullo Sport e all’Assemblea di Apertura del Distretto Leo. Il 15 settembre si è svolta l’Assemblea di Apertura Lions nella Sala della Sibilla, all’insegna del motto “Cuore e Servizio… Costruiamo Sorrisi”

“Sotto la guida del Governatore Vincenzo Benza, l’assemblea ha delineato le strategie e gli obiettivi per l’anno sociale 2024/2025, focalizzandosi sulle principali aree di intervento dei Lions: vista, ambiente, cancro infantile, fame, diabete, opere umanitarie e sostegno ai giovani”.

Tra gli ospiti illustri, erano presenti i Governatori Roberto Turri del Distretto 108 Ia1, Sandro Bruno del Distretto 108 Ia2, Rossella Vitali del Distretto 108 Ib4 e Daniel Mineo del Distretto 103 CC Costa Azzurra e Corsica. L’evento ha visto anche la partecipazione dell’Assessora alla Cultura di Savona, Nicoletta Negro, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e del Sindaco, ricordando l’importante candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie all’impegno del comitato organizzatore, guidato da Luca Espis e composto da membri di diversi club. Dal Lions Club Savona Torretta hanno partecipato Rosella Scalone, Simone Mariani, Claudio Sabattini, Mauro Bianchi,Giulio Brezza, Gianluca Gandalini, Domenico Manfreda, Massimo Malberti, Stefano Fracchia, Bruno Pignone e Sandro Borzone. A loro si sono uniti Dante Mirenghi e Pietro Tortarolo del L.C. Savona Host,ed Enrica Noceto del L.C. Savona Priamar. Un ringraziamento speciale va a tutti i soci per il loro instancabile lavoro e la calorosa ospitalità dimostrata durante l’intero evento.

“Questa assemblea segna l’inizio di un anno di service che si preannuncia ricco di sfide e soddisfazioni,” ha dichiarato il Governatore Benza. “L’entusiasmo e la collaborazione dimostrati sono la prova che insieme possiamo fare la differenza nelle nostre comunità.”

“L’assemblea si è conclusa con un rinnovato senso di missione e determinazione”. I partecipanti hanno lasciato l’evento ispirati e pronti a mettere in pratica il motto fondamentale dei Lions: “Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion. Questa frase, che riecheggia il cuore del lionismo, riflette l’impegno instancabile dei soci a servire le proprie comunità e affrontare le sfide più urgenti della società”. Come ha sottolineato il fondatore Melvin Jones, “Non si può andare lontano finché non si fa qualcosa per qualcun altro”. Con questo spirito, i Lions del Distretto 108Ia3 si apprestano a iniziare un nuovo anno di servizio, pronti a costruire sorrisi e a fare la differenza, un’azione alla volta, nelle vite di coloro che più necessitano del loro supporto.