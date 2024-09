Cresce la “giovine” Albissole, Sarpero: “Ma quest’anno serve più attenzione”

L’Albissole ha lavorato tanto sul mercato in estate per portare tanti giovani nella rosa che dovrà affrontare il campionato di Promozione. I primi segnali sono incoraggianti.

Vittoria 2 a 0 in Coppa Italia contro il Legino e zero goal subiti ieri contro Celle Varazze (0 a 0) e Savona (1 a 0). Mister Sarpero sa però che la categoria superiore porta insidie maggiori. In particolare, rispetto allo scorso anno la sua squadra dovrà alzare la concentrazione in termini di marcature preventive e di riaggressione immediata appena persa palla visto che di fronte ci saranno avversari più tecnici.

Anche ieri è stata l’occasione per vedere all’opera le novità del mercato della seconda metà di agosto. Il goal di ieri è stato segnato da Thomas Polito, classe 2004 in cerca di rilancio dopo l’ultima stagione alla Spotornese. In precedenza, maglie “pesanti” come Genoa e Savona.

Insieme a lui sono stati annunciati il classe 2003 Lorenzo Chiarlone, difensore proveniente dal Finale e con trascorsi nelle giovanili di Sampdoria e Juventus, Luca James Patarini, esterno del 2005 in arrivo dopo un’esperienza negli Stati Uniti.