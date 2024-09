Crepa sotto l’Aurelia a Celle, in mattinata prevista l’ispezione dei tecnici di Anas

Celle Ligure. Sopralluogo di Anas in programma questa mattina per verificare lo stato della crepa sviluppatasi sotto l’Aurelia, in Roglio. I tecnici esamineranno la situazione venutasi a creare sotto la carreggiata dove, a scopo precauzionale, ieri sono stati installati due semafori.

Ora si vedrà come intervenire sulla parete dove il buco è ben visibile dal mare. La crepa si è sviluppata proprio nel punto dove la scorsa primavera, una voragine di era aperta sull’asfalto.

Era il 25 aprile l’allarme era stato dato dai passanti. Subito Anas era intervenuta installando un impianto semaforico per consentire i lavori di ripristino e messa in sicurezza. Ora di attende in piano di intervento per la crepa.