Cosseria, camion ribaltato sulla Sp28: soccorsi mobilitati

Cosseria. Incidente sulla strada provinciale 28 bis a Cosseria, tra Carcare e Millesimo, in località Marghero, intorno alle 17.30. Secondo le prime informazioni, un camion si sarebbe ribaltato.

Fortunatamente, l’autista del mezzo non ha riportato gravi ferite. Due persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate all’ospedale San Paolo di Savona: una in codice verde e l’altra in codice giallo.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti per ripristinare la normale viabilità.