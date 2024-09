Corso Italia a Savona, Gemelli (PD): “Fatta strumentalizzazione politica, Vaccarezza ne è la prova”

Savona. “Da una parte della minoranza c’è un uso strumentale ad esclusivi fini politici della questione riguardante il tema delle pedonalizzazioni del centro città e della chiusura del breve tratto di Corso Italia. Un tema importante questo che giustamente sta animando una discussione in città. Massimo rispetto per i cittadini che legittimamente esprimono la loro opinione e le loro perplessità. Ben diverso è l’utilizzo strumentale che ne fa una parte politica. L’intervento e la firma del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, con tanto di foto lo dimostrano chiaramente”.

Così Alessandra Gemelli, capogruppo PD in Consiglio comunale a Savona, interviene sul caso politico della pedonalizzazione di corso Italia, al centro di un ampio dibattito cittadino.

“Ritengo che la soluzione ad alcune criticità avanzate dalla minoranza non possa essere semplicemente la riapertura del breve tratto di Corso Italia come proposto. Il tema è ben più complesso e la soluzione alle difficoltà del traffico che si riscontra in alcune ore della giornata va ricercata attraverso il parere di esperti e persone competenti ed è ciò che la nostra Amministrazione sta facendo da tempo” aggiunge Alessandra Gemelli.

“L’obiettivo primario del Partito Democratico è continuare a lavorare per risolvere definitivamente un problema mai risolto sino ad oggi per migliorare la qualità di vita dei cittadini, rendere Savona più attrattiva verso i turisti e più sostenibile per chi ci vive. Con un ragionamento capace di guardare al futuro, di largo respiro”.

“Nessuno vuole negare o nascondersi sul fatto che oggi ci siano criticità dovute al grande cambiamento che sta attraversando la città”.

“La soluzione, però, non può essere semplicemente tornare indietro o un rifiuto a prescindere a qualsiasi proposta, così come accaduto anche in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, per azzerare tutto ma continuare a lavorare, coinvolgendo tutti coloro che hanno davvero a cuore il bene della città per migliorare il progetto volto a rendere Savona una città ancora più bella” conclude la capogruppo Dem savonese.