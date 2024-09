Corruzione in Liguria, Pirondini (M5S): “Cortocircuito Salvini-Toti sul patteggiamento”

Liguria. “Salvini dice di non avere nulla da patteggiare perché non ritiene di essere un delinquente. Quindi conferma che il patteggiamento è una ammissione di responsabilità penale. Eppure, sempre lui oggi tesse le lodi di Giovanni Toti, il quale fino a ieri ha detto che il suo patteggiamento non significa ammissione di colpevolezza”.

Lo afferma il senatore ligure del M5S Luca Pirondini dopo le parole del ministro sul caso giudiziario dell’ex governatore della Liguria.

“Siamo di fronte a un autentico cortocircuito logico, c’è una bella confusione sotto il cielo del centrodestra, il loro presunto garantismo viaggia a giorni alterni e a convenienza”.

“La verità è che quando ci sono indagini su qualcuno di loro o in generale sui colletti bianchi, invocano l’impunità. Se invece c’è da colpire la povera gente o reprimere il dissenso sociale, eccoli diventare spietati” conclude.