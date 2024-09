Coppa Liguria, Sciarbo&Cogo-Savona LIVE: tripletya di Rignanese, è 0-3 biancoblù al “Maggio”

Risultato: Sciarbo&Cogo 0-3 Savona (22’, 30’, 48’ Rignanese) Live]

Al 48’ pronti, via e Rignanese chiude il conto in sospeso aperto con Volpe dopo la parata al termine dei primi 45’. Il bomber biancoblù mette in mostra tutto il proprio repertorio controllando il pallone nel cuore dell’area di rigore per poi scaricarlo in rete di potenza: Sciarbo&Cogo alle corde, è 0-3 Savona al “Maggio”!

Alle 19:03 prende il via la seconda frazione di gioco. Mister Monte conferma l’undici titolare scelto per la sfida di oggi mentre lo Sciarbo&Cogo inserisce Figliuzzi al posto di Maragliano.

Termina 0-2 senza ulteriori emozioni un primo tempo estremamente frizzante, 45 minuti di buon livello in cui il Savona ha messo in mostra tutte le proprie migliori qualità mettendo in mostra un’ottima reazione rispetto alla prestazione offerta mercoledì contro l’Old Boys Rensen.

Al 44’ Rignanese va per la tripletta, ma Volpe in spaccata a tu per tu con il bomber biancoblù si supera negandogli una rete che avrebbe potuto significare quasi l’archiviazione della pratica per il Savona.

Al 41’ un eccesso di foga di Arcidiacono viene sanzionato con un cartellino giallo.

Al 38’ Fancellu scappa sulla fascia arrivando a calciare con un diagonale velenosissimo, ma il suo tentativo termina sul fondo per un soffio.

Al 33’ ancora pericolosi i locali che provano a scuotersi dopo le due reti subite a distanza di pochi minuti.

Al 31’ lo Sciarbo&Cogo tenta di reagire arrivando a calciare in porta, ma la conclusione termina fuori dallo specchio: tornano a farsi vedere in avanti gli uomini di Iozzi.

Al 30’ Rignanese mostra ancora i muscoli. Il bomber biancoblù dà un calcio ai primi “mugugni” emersi dopo la prestazione offerta mercoledì facendo impazzire il proprio pubblico: è 0-2 Savona, Striscioni straripanti!

Al 29’ Salis si incarica di calciare in porta una punizione da posizione defilata impegnando Volpe: ennesimo brivido per lo Sciarbo&Cogo in questa fase della sfida.

Al 25’ match ormai “stappato” e occasioni a ripetizione per gli Striscioni con Rignanese assoluto protagonista. Volpe decisivo in una prima circostanza, poi pallone sul fondo al secondo tentativo: trema la difesa dello Sciarbo&Cogo.

Al 22’ si sblocca la sfida. Romano mette in mostra tutta la propria classe sfornando un cross al bacio per Rignanese il quale, di testa, batte Volpe indirizzando con decisione: è 1-0 Savona!

Al 13’ poche emozioni al “Maggio” con i giocatori del Savona che cercano di rendersi maggiormente propositivi tuttavia senza aver ancora trovarsi come vorrebbero.

Nota tattica: mister Monte cambia interpreti e modulo rispetto al pareggio di mercoledì con l’Old Boys Rensen. Davanti alla difesa agiscono Uruci e Gaggero con Fancellu e Incorvaia al posto di Colombo (quest’oggi schierato centrale) e Mata. Rignanese unica punta, a suo supporto il trio composto dalle ali Romano e Briano e da Salis nel ruolo di fantasista.

Al 5’ il Savona prova a reagire con Rignanese che si incarica di calciare una punizione da buona posizione, ma il tentativo viene deviato dalla barriera con Incorvaia che, libero di riceverlo sulla fascia, non riesce a proporre nulla di insidioso per la retroguardia dei locali.

Al 3’ si scatena la torcida degli ultras biancoblù, presenti in gran numero per sostenere Garbini e compagni. Nel frattempo però la prima occasione è di marca Sciarbo&Cogo con Bova che, in due circostanze, è costretto a prima respingere e poi bloccare rispettivamente una conclusione e un colpo di testa piuttosto pericolosi.

Alle ore 18:04 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio del match.

Le formazioni

Sciarbo&Cogo: 1 Volpe, 2 Vallarino (C), 3 Maragliano, 4 Scapin, 5 Diagne, 6 Mukaj, 7 Arcidiacono, 8 Bruzzone, 9 Perrone, 10 Abdelfattah, 11 Pizzolato.

A disposizione: 12 Cisternino, 13 Jallow, 14 Figliuzzi, 15 Mazzella, 16 Canepa, 17 Ciammarughi, 18 Carta, 19 Gerace, 20 Caviglia.

Allenatore: Umberto Iozzi.

Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Incorvaia, 4 Colombo, 5 Garbini (C), 6 Gaggero, 7 Romano, 8 Uruci, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Briano.

A disposizione: 12 Fois, 13 Bruzzone, 14 Apicella, 15 Mata, 16 Cherkez, 17 Fabbretti, 18 Ribeiro, 19 Piu, 20 Berruti.

Allenatore: Fabrizio Monte.

Arbitro dell’incontro è il signor Pietro Pollero della sezione di Savona.

Presentazione

Cogoleto. Oggi presso il campo sportivo “Giovanni Maggio” Sciarbo&Cogo e Savona si sfidano in occasione della seconda giornata del girone “G” dell’edizione 2024/2025 della Coppa Liguria. Biancoblù di scena con una grandissima voglia di riscatto dopo il pari all’esordio stagionale maturato contro l’Old Boys Rensen tra le mura amiche dell’Olmo-Ferro. Mini-rivoluzione per mister Monte che cambia 5/11 di formazione rispetto agli undici schierati in campo dal 1’ mercoledì. Velleità di stupire invece in casa Sciarbo&Cogo, sodalizio nato in estate dalla fusione tra lo Sciarborasca e il Città di Cogoleto.