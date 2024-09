Coppa Liguria, Savona-Old Boys Rensen LIVE: secondo tempo al via con i biancoblù avanti nel punteggio (1-0)

Savona 1-0 Old Boys Rensen (1’ Piu) [Live]

Al 58’ Doci approfitta di un’incertezza della retroguardia dell’Old Boys strappando il pallone dai piedi di un giocatore avversario e puntando la porta: il numero 7 si allunga troppo il pallone con Mancuso che in uscita tocca ma non blocca, tuttavia l’arbitro ferma tutto a causa di un probabile colpo in testa subito dall’estremo difensore degli arenzanesi.

Al 52’ i biancoblù rischiano in fase di disimpegno con Apicella costretto al fallo tattico per evitare guai: cartellino giallo inevitabile per il centrale degli Striscioni.

Al 48’ Savona subito pericoloso, ma l’Old Boys si chiude bene a difesa della porta di Mancuso.

Alle 21:52 inizia la seconda frazione. Nessun cambio tra le file del Savona, mentre gli ospiti inseriscono Patrone e Rossi al posto di Zolezi e Rusca.

Termina cosí 1-0 un primo tempo che ha visto il Savona essere estremamente cinico. Buona prova dopo lo choc iniziale anche per l’Old Boys Rensen, squadra apparsa coriacea e a tratti intraprendente.

Al 44’ un Mata letteralmente scatenato prova l’ennesima incursione arrivando al cross, ma Mancuso fa buona guardia uscendo coraggiosamente con i pugni.

Al 43’ tornano a spingere gli Striscioni impensierendo ancora la retroguardia avversaria, ma il tentativo termina fuori di poco: brivido per gli arenzanesi.

Al 40’ Piu potrebbe approfittare di un lancio illuminante a lui indirizzato letto male dalla difesa dell’Old Boys Rensen, ma il suo tentativo termina altissimo rispetto ai legni della porta difesa da Mancuso.

Al 33’ persiste l’impasse in campo: ad animare la serata tuttavia ci pensano gli instancabili ultras biancoblù, come scritto in fase di presentazione presenti in gran numero per assistere all’esordio stagionale dei propri beniamini.

Al 25’ la partita vive la sua prima fase di stallo: i padroni di casa continuano a risultare maggiormente propositivi, ma gli avversari sembrerebbero aver preso le misure.

Al 17’ la formazione ospite riesce a rendersi per la prima volta pericolosa: un ottimo cross da destra trova Sulla il quale prova ad indirizzare di testa, ma il suo tentativo termina di poco a lato: primo vero rischio per il Savona.

All’8’ il Savona prova a rendersi pericoloso con uno schema da calcio piazzato con il colpo di testa di Mata che scheggia la parte alta della traversa: altro brivido per l’Old Boys Rensen, Striscioni letteralmente scatenati.

Nota tattica: Monte ha scelto di schierare i biancoblù riproponendo il rombo a centrocampo provato durante il “Memorial Bertolucci” con Salis vertice basso, Cherkez e Gaggero mezz’ali a sostegno di Doci schierato trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Rignanese e Piu. Old Boys Rensen invece in campo con il 4-3-3.

Al 1’ l’inizio dei sogni per gli Striscioni è realtà. Piu concretizza tutta la fame del Savona targato Fabrizio Monte sorprendendo la difesa avversaria con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Mancuso: è 1-0 biancoblù all’Olmo-Ferro!

Alle 20:50 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Savona: 1 Bova, 2 Colombo, 3 Mata, 4 Apicella, 5 Garbini (C), 6 Gaggero, 7 Doci, 8 Cherkez, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Piu.

A disposizione: 12 Fois, 13 Fancellu, 14 Incorvaia, 15 Bruzzone, 16 Ribeiro, 17 Uruci, 18 Fabbretti, 19 Romano, 20 Briano.

Allenatore: Fabrizio Monte.

Old Boys Rensen: 1 Mancuso, 2 Battaglia, 3 Rivanera, 4 Brenelli, 5 Boggiano (C), 6 Testoni, 7 Garetto, 8 Piccardo, 9 Rusca, 10 Zolezi, 11 Sulla.

A disposizione: 13 Freccero, 14 Patrone, 15 Bozzo, 16 Valle, 17 Bettella, 18 Mazzarello, 19 Franchini, 20 Rossi.

Allenatore: Alessio Rolando.

Arbitro del match è il signor Simone Dinapoli della sezione di Savona.

Presentazione

Celle Ligure. Un esordio ad alta tensione con una delle più classiche cornici di pubblico delle grandi occasioni. Dopo un’estate vissuta all’insegna dell’ambizione il momento tanto atteso è arrivato: questa sera il Savona sfiderà l’Old Boys Rensen in occasione della prima giornata del Girone “G” dell’edizione 2024/2025 della Coppa Liguria. Il match, dopo il rinvio causa allerta meteo di domenica, sarà un banco di prova importante per l’intero ambiente biancoblù. Vincere significherebbe partire con il piede giusto alimentando ulteriormente l’entusiasmo portato dal mercato estivo, mentre perdere potrebbe creare i primi mal di pancia stagionali tipici di una piazza ambiziosa e blasonata come quella degli Striscioni. Di fronte la squadra guidata da Fabrizio Monte troverà l’Old Boys Rensen, formazione agguerrita che certamente tenterà di vendere cara la pelle provando a sgambettare un avversario di estremo prestigio.