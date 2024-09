Coppa Liguria Prima Cat, il Quiliano&Valleggia passa all’Oliva: 4-1 al Borghetto

BORGHETTO vs QUILIANO&VALLEGGIA 1-4 (5′ Muniz; 23′ Ferrotti, 30′ rig Fanelli. 51′ Grippo, 92′ Scarrone)

All’Oliva di Borghetto passa il Quiliano&Valleggia. Una partita molto intensa a livello di corsa ed emozioni, a tratti nervosa. La qualità delle due squadre la si è vista in diversi gesti tecnici dei giocatori, con gli allenatori che vogliono proporre uno stile di gioco preciso ma, con un terreno in cui è difficile giocare palla a terra, devono anche preparare tipi di partita come quella di questo pomeriggio: intensità, corsa e malizia nelle situazioni.

Oggi ne ha avuta di più la formazione di Molinaro che è riuscita a colpire con maggiore freddezza, tenendo bene il campo e migliorando da un inizio gara passivo, mentre i granata erano partiti meglio ed erano passati in vantaggio dopo appena cinque minuti con Muniz. Poi il pareggio di Ferrotti e un primo tempo concluso in equilibrio. Il secondo tempo, invece, ha visto il Borghetto nella situazione di difficoltà che aveva trovato inizialmente il Quiliano che, con più sicurezza nelle scelte, è salito di giri a livello mentale, I due gol sono arrivati da un calcio di rigore di Fanelli, una punizione battuta da Grippo e la botta da fuori di Scarrone. Un buon test comunque per entrambe le formazioni che affronteranno rispettivamente il Cengio e la Vecchia Audace.

45’+4′ Finisce qui! Il Quiliano&Valleggia batte il Borghetto e passa il turno di coppa.

45’+2 Scarrone! Botta da fuori area che si insacca in rete: 4-1 per gli ospiti.

45′ Quattro minuti di recupero.

39′ Fuori Brini per Scarrone, ecco l’ultimo cambio di Molinaro.

33′ Olivieri si prende un giallo per un intervento precedente: finita l’azione l’arbitro lo ammonisce.

31′ D’Amico avrebbe l’occasione per andare sul 4-1 ma Mottola risponde presente respingendo la conclusione del numero 17.

30′ Partita che si è un po’ bloccata quando siamo arrivati a quindici minuti dalla sua conclusione. Il Borghetto prova ad andare sul 3-2 per poterla riaprire ma non ci sono state occasioni particolarmente incisive per poter andare a segno.

29′ Fuori Amendola per Pilloni, ultimo cambio per il Borghetto.

26′ Dentro D’Amico per Ferrotti, ecco la mossa di Molinaro.

22′ Fuori un generosissimo Quartieri per Pastorino. Rattalino vuole forze fresche per provare a riaprire la partita.

20′ Il Borghetto ora spinge particolarmente, sfruttando le corsie laterali. Quartieri si fa trovare pronto sulla corsa e cerca di servire in area un cross per le punte: fallo sul portiere ravvisato da Siffredi.

18′ Altro cambio per il Borghetto: entra Battuello al posto di Guga.

15′ Rattalino chiede alla squadra di alzarsi ma al contempo di rimanere più corti possibile. Spazi in contropiede potrebbero rivelarsi letali per le avanzate dei valligiani

11′ Fuori Talka e Vignone per Dileo e Dahmani: queste le due mosse di Rattalino.

10′ Muniz controlla la sfera e calcia in area: risposta pronta di Mata da pochi passi.

8′ Gol annullato al Quiliano! C’è stato un controllo di mano di un giocatore ospite secondo l’arbitro.

6′ Grippo! 3-1 Quiliano&Valleggia! Un calcio di punizione forte che beffa Mottola: doppio vantaggio per la squadra di Molinaro.

5′ Ammonito Allisiardi nel Borghetto.

Dentro Olivieri, Ottonello e Ormenisan per Leskaj, Mencacci e Fanelli. Riparte la gara

Secondo tempo

45′ Ancora Giorgetti strepitoso, questa volta su Muniz. Su questo intervento finisce il primo tempo: 2-1 per il Quiliano&Valleggia.

38′ Mata determinante! Dopo la respinta incerta sulla punizione di Isabella, l’estremo difensore è strepitoso a respingere il tentativo sulla respinta. Si resta sul 2-1 ospite.

35′ Recupero super di Giorgetti su Vignone che aveva recuperato palla a centrocampo e si era diretto verso la porta. Intervento provvidenziale del difensore ospite.

28′ Calcio di rigore per il Quiliano! L’intervento del difensore sembrava nettamente sul pallone ma l’arbitro ha fischiato: è penalty. Parte Fanelli al 30’…rete! 2-1 Quiliano, Mottola spiazzato. Intanto ammonito Quartieri per proteste.

23′ Ferrotti! Segna il Quiliano&Valleggia! Dopo un’iniziale respinta della difesa borghettina arriva la capitolazione del numero 11: esulta Molinaro, ora vuole continuità.

15′ Grande intensità del Borghetto in fase di pressing. Molinaro particolarmente arrabbiato in questa prima fase: pretende qualcosa in più anche sotto l’aspetto dell’atteggiamento.

10′ Sfida particolarmente equilibrata, con le squadre che si rispettano e che cercano di colpire con palloni in profondità a servizio delle punte.

5′ Muniz! Passa il Borghetto! Palla in profondità di Guga, Muniz salta il portiere e mette a segno la rete del vantaggio.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Borghetto: 1 Mottola, 2 Paradisi, 3 Quartieri, 4 Isabella, 5 Allisiardi, 6 Sabia, 7 Vignone, 8 Talka, 9 Guga, 10 Muniz, 11 Amendola. A disposizione: 12 Rosano, 13 Dileo, 14 Sanfilippo, 15 Dahmani, 16 Decia, 17 Pianese, 18 Pastorino, 19 Pilloni, 20 Battuello. Allenatore: Rattalino.

Quiliano&Valleggia: 1 Mata, 2 Morchio, 3 Cestelli, 4 Giorgetti, 5 Brini, 6 Giusto, 7 Leskaj, 8 Mencacci, 9 Ferrotti, 10 Grippo, 11 Fanelli. A disposizione: 12 Bruzzone, 13 Noro, 14 Olivieri, 15 Ottonello, 16 Ormenisan, 17 D’Amico, 18 Luma, 19 Scarrone. Allenatore: Molinaro.

Arbitra Siffredi di Albenga.

Borghetto Santo Spirito. Match in casa dei granata importante per il passaggio del turno di coppa. Il Borghetto (a 1 punto) deve vincere per potercela fare, mentre alla capolista Quiliano&Valleggia basterebbe solo un punto. Ma questa è un’occasione per poter fare ulteriori prove in vista dell’inizio del campionato fissato per prossima settimana.