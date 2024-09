Coppa Italia Serie D, Vado batte Sanremese. De Lucia: “Rosa profonda per competere in campionato e in coppa”

Vado. Buona la prima per la formazione di De Lucia contro la Sanremese. Al Chittolina termina con un netto 3 a 0 a favore dei padroni di casa, a rete Capra, Bussaglia e Vita, tutti a segno nel recupero del primo e del secondo tempo. “Una squadra formata da 16/17 giocatori capaci di essere titolari ovunque”, commenta il tecnico rossoblù al termine del triplice fischio nella sua prima gara ufficiale da tecnico del Vado.

“A noi sembra che sia una vittoria meritata, abbiamo fatto sempre la partita e abbiamo costruito tanto. Dobbiamo crescere sotto l’aspetto della condizione fisica, però sono passi importanti”.Queste le prime parole a caldo del tecnico vadese De Lucia, che ha sottolinato gli aspetti buoni e da migliorare di una delle squadre in lizza per competere per il campionato.

“Nel secondo tempo ci siamo abbassati a tre dietro, però i quinti erano troppo bassi. Dovevamo andare a prenderli alti, salire un po’ col centrocampo – continua così il tecnico analizzando la fase tattica del match -. Ci può anche stare in questo, come condizione è normale”.

Una rosa che trasuda talento e giocatori sia già formati con esperienza uniti ai più giovani di prospettiva, di cui tanti farebbero gola a tante squadre del campionato: “Quando dico ai ragazzi che bisogna stare tutti sul pezzo è perché ho 16-17 titolari che potrebbero giocare in tutte le rose a fare i protagonisti. Sono bravi loro a capire il progetto della società, devono essere pronti a dare il massimo quando chiamati”.

Ora si pensa subito alla partita con il Chisola, prima trasferta del campionato di Serie D: “È una partita molto difficile. E’ una squadra che ha cambiato poco in questi anni, quindi saranno sicuramente più rodati di noi. Come ho detto ai ragazzi, il primo mese bisognerà saper soffrire, specialmente nelle prime due partite di campionato, una più difficile dell’altra”.

Oltre al campionato, sembra essere anche la Coppa Italia di Serie D un obiettivo della società: “Assolutamente. Ho detto ai ragazzi che questa è una rosa che deve cercare di fare il meglio possibile anche in coppa. Sono partite ufficiali e devono tenere la rosa sempre all’altezza e sul pezzo, avendo una rosa molto profonda che lo permette“.