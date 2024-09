Coppa Italia Serie D, Albenga battuto dall’Imperia. Mariotti: “Grandi meriti agli avversari, ma i cavalli si vedono all’arrivo”

Albenga. Prima prova ufficiale per l’Albenga di Marco Mariotti. La squadra, impegnata in Coppa Italia, ha perso per 0 a 2 contro l’Imperia, perdendo il primo derby di stagione contro i neroazzurri. La squadra dell’ex ingauno Pietro Buttu, è andata in vantaggio all’inizio del secondo tempo con Giglio su rigore, per poi chiudere la partita al 70′ con Gandolfo. La squadra di casa ha comunque dimostrato di poter esprimersi in diverse occasioni, una su tutte con Pinna nei primi 20 minuti, fermato da una grande smanacciata di Sylla.

Un’Albenga ancora in fase di costruzione quella commentata dal suo mister, che ha voluto anche complimentarsi con gli avversari in questa sua prima intervista ufficiale: “Prima di tutto va riconosciuto il merito dell’Imperia. Siamo alla prima partita, un test impegnativo e mancavano undici giocatori con la febbre. Ringrazio i miei giocatori che sono andati in campo, combattendo fino alla fine nonostante questa non bella figura. Sono molto contento perché abbiamo visto alcuni aspetti in questa prima uscita ufficiale che dobbiamo cambiare”.

“Ci mancavano Capaldo, Pisano, La Vigna e Galliani, bisogna stare tranquilli – continua il tecnico bianconero -, potremmo aver fatto contente molte persone, ma mi hanno insegnato che il cavallo vincente si vede sempre alla fine. Questo è il mio sedicesimo campionato di Serie D, bisogna essere dispiaciuti e anche un po’ incavolati. C’è un mercato aperto fino al 30 settembre, perciò si può porre un rimedio a tutto”.

Dopo le amichevoli, si è vista anche la prima formazione ufficale dell’Albenga. Centrocampo a rombo e tanta quantità in mezzo alle linee per cercare la porta, ma potrebbe mancare ancora qualcosa al netto di questa sconfitta: “La bravura dell’avversario va riconosciuta, però bisogna anche riconoscere che siamo all’inizio. Ci siamo radunati il 2 agosto, abbiamo fatto solo due amichevoli. Questo era un test molto importante, bisogna prenderne atto e analizzare dove dobbiamo migliorare come atteggiamento, sono sicuro che faremo un discreto campionato“.

Sembra essere già da tempo in atto una grande rivoluzione da parte del tecnico ingauno, tanto lavoro sia mentale, fisico e tattico: “Dobbiamo dimenticare quello che l’Albenga era l’anno scorso, è già un lavoro importante per l’allenatore. Ognuno si ricorda sempre quello che era. Il primo mese è stato fatto sulla conoscenza reciproca mia e della squadra. E poi si è iniziato a costruire, ma per questo ci vuole tanto, a distruggere ci vuole un attimo. Questi ragazzi si impegnano, pure ieri hanno fatto un allenamento importante. Oggi è stata una bella batosta sotto tanti punti di vista, ma bisogna prenderla con filosofia guardando il bicchiere mezzo pieno, osservando quello che manca per limare tutti gli aspetti, siamo solo all’inizio”.

“Il lato brutto che non abbiamo avuto una personalità giusta – conclude Mariotti -, abbiamo sentito troppo la gara. Adesso deve esserci solo la voglia di rivederci martedì e ripartire con grande tranquillità”.