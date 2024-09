Coppa Italia Promozione, tre punti per Finale e Ceriale, vincono anche Pontelungo e Albissole

Liguria. Comincia la stagione ufficiale anche per le squadre di Promozione, impegnate nella prima giornata della fase a gironi di Coppa Italia. Fondamentale partire bene, perché solo la prima di ogni girone si qualificherà ai quarti di finale. E l’avvio è stato ottimo per il Finale, nel gruppo A, che si è imposto per 1-4 sul campo dell’Argentina Arma. Infatti, dopo poco ha aperto le marcature Brollo, indirizzando subito la gara. Successivamente, le reti di Piu, fedelissimo di mister Brignoli, Palumbo e Belvedere hanno definito il risultato, macchiato solo dal gol di Elettore. Esordio vincente, dunque, per i giallorossoblù, così come per il Pontelungo di mister Zanardini. La vittoria per 2-0 sul Ventimiglia, grazie alle reti di Sfinjari e Rocca, fa crescere l’attesa per lo scontro diretto di settimana prossima al Borel.

Per quanto riguarda il gruppo B, invece, il Ceriale ha sconfitto il Millesimo per 3-0. L’ex pietrese Andreetto, Pescio e Beluffi hanno archiviato la pratica nel primo tempo, regalando i tre punti alla compagine del nuovo tecnico Marco Mambrin. Nel match delle 20:30 la Carcarese ha battuto il New Bragno (qui la cronaca) 3 a 1. Classifica che, invece, è già ben delineata per il gruppo C, con le vittorie di Albissole e Sestrese. Dopo la vittoria dello scorso campionato di Prima Categoria, i ceramisti hanno spezzato l’equilibrio nella ripresa con le reti di Rebagliati e Mancini, battendo 2-0 il Legino. Ancora più netto il successo della Sestrese sul San Cipriano: tripletta di Curabba, gol di Balestrino e 4-0 che fa sorridere mister Carletti.

Impegnate in giornata anche le avversarie delle formazioni savonesi nel campionato che scatterà tra qualche settimana. Infatti, la Sampierdarenese (girone D) vince di misura sul Cella, grazie al rigore vincente di De Simone, e la Superba Calcio (girone E) batte 3-0 il Little Club James, con le marcature di Vio, Guelfi e Cipriano.

Per completezza di informazione diamo di seguito uno sguardo anche agli altri risultati che riguardano i club che popoleranno l’altro girone del campionato. Il Busalla vince 4-2 sul Vallescrivia nel gruppo D, mentre nel gruppo E il PSM Rapallo batte la San Desiderio. Nel girone F vincono Sammargheritese e Caperanese, così come nel gruppo G l’Intercomunale Beverino. Infine, due pareggi: 0-0 tra Magra Azzurri e Levanto Calcio (girone G) e 3-3 tra Tarros Sarzanese e Canaletto Sepor (girone H)