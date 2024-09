Coppa Italia Eccellenza. Arenzano e Celle Varazze pareggiano: le parole di Corradi e Valmati

Finisce 1 a 1 tra Arenzano e Celle Varazze la gara di andata della Coppa Italia di Eccellenza, match che era in programma domenica ma che era stato rinviato per l’allerta meteo. Una partita divisa in due. I padroni di casa di mister Alberto Corradi hanno disputato un grande primo tempo e hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio 1 a 0 grazie al goal di Baroni dopo poco più di venti minuti. Nella ripresa sono uscite fuori le civette biancoblù. La formazione di Enrico Valmati ha pareggiato a 11 minuti dal termine con Battaglia

Arenzano: Faggiano, Pellicciari, Calcagno M, Calcagno A, Baroni, Lagorio, Trocino, Lupi, Rezi, Damonte, L Pittaluga. A disposizione: Vallarino, Piccardo, Fossati, Thellung, Patera, Cicirello, Minardi, Bruzzone, Pastorino.

Celle Varazze: Mitu, Galatolo, Ravoncoli, Schirru, Garibbo, Padovan, Righetti, Calcagno F, Battaglia, Ventre, Damonte A. A disposizione: Tredici, Gallo, Bottino, Carro Gainza, Gnecchi, Bonanni, Anselmo, Preti, Akkari,