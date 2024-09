Coppa Italia di Serie D: Vado, buona la prima. Battuta la Sanremese (3-0)

Vado-Sanremese 3-0 (45’+2 Capra, 45’+4 Bussaglia, 90’+3 Vita)

Il Vado vince e convince alla prima uscita ufficiale. Nonostante un caldo asfissiante e una condizione atletica naturalmente non ancora ottimale.

I rossoblu sono apparsi sempre in controllo della partita (nonostante un calo fisico nell’ultimo quarto d’ora), giocando con gli avversari come il gatto col topo e colpendo nei momenti decisivi, grazie a delle importanti giocate individuali.

Sanremese volitiva, ma piuttosto evanescente negli ultimi venticinque metri.

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Vado-Sanremese 3-0.

90’+3 GOL VADO! Vita arrotonda il punteggio nel finale. Dal vertice destro dell’area l’attaccante vadese fa partire un preciso tiro nell’angolino, che non lascia scampo al portiere Maffi. 3-0.

90’+5 Cinque minuti di recupero.

76′ Diop, staffilata dalla trequarti. Non inquadra lo specchio.

73′ Vado pericoloso. Scambio sull’asse di due neo entrati. Lora lancia col contagiri per Vita. Destro in diagonale dell’attaccante rossoblu, fuori di un metro.

Sosta concordata dalle squadre per rinfrescarsi.

63′ Vado vicino al tris. Incurisione per vie centrali di Abonckelet, il quale va a concludere rasoterra a botta sicura. Maffi riesce a respingere. Un difensore della Sanremese salva rinviando.

Trascorsa l’ora di gioco. Il Vado gestisce il doppio vantaggio. Dalla panchina subentrano, di fatto, dei titolari aggiunti (Vita, Lora, Venneri, Monteverde).

52′ Sanremese in avanti. Dagli sviluppi di un calcio di punizione, Tedesco raccoglie una sponda di un compagno. Pallone a lato.

50′ Giustarini affonda a sinistra e mette in mezzo. Bellocci blocca in uscita bassa.

L’incontro riprende alle ore 17:08.

Primo tempo:

45’+4 Fine primo tempo: Vado-Sanremese 2-0.

45’+4 GOL VADO! Uno-due micidiale dei locali in poco più di un giro di lancetta. Abonckelet va via sulla destra di prepotenza e crossa al centro. Bussaglia calcia splendidamente il volo mettendo il pallone nell’angolino. 2-0.

45’+2 GOL VADO! Sul finire della prima frazione, i rossoblu raccolgono i frutti della propria supremazia territoriale.

Cross dalla sinistra. Alfiero spizza per Aconckelet, il quale serve di prima intenzione l’ incursione di Capra. Il fantasista rossoblu, a quel punto solo davanti al portiere, gonfia la rete esibendosi nella prima capriola della stagione. 1-0.

45’+1 Cross di Cottarelli dalla destra. Bondioli, rimasto in avanscoperta, svetta in area. Palla alta di poco.

45′ Quattro minuti di recupero.

42′ Ancora proteste vadesi per un possibile fallo di mano in area di un difensore ospite.

35′ Vado vicino al vantaggio. Corner dalla sinistra battuto da Gagliardi, Montesano anticipa il diretto avversario e irrompe in acrobazia sul primo palo. Il portiere matuziano Maffi si supera sventando con un riflesso.

30′ Ritmi blandi. Possesso palla piuttosto lento del Vado; la Sanremese copre gli spazi con ordine. Finora a dominare è il caldo.

21′ Violento scontro aereo. Bondioli rimane a terra un paio di minuti, il gioco viene interrotto. Le squadre ne approfittano per il dissetarsi.

Dopo l’intervento dei sanitolari il difensore del Vado sembra poter riprendere.

15′ Bussaglia converge repentinamente dalla sinistra. Tiro a giro, alto di poco.

12′ Protesta locale in seguito a possibile fallo in area su Bondioli.

Trascorsi i primi dieci minuti, caratterizzati da un caldo asfissiante. Il Vado mantiene maggiormente in mano il pallino del gioco, anche se la Sanremese tuttavia al primo affondo va a segno su un rimpallo in area. Rete però annullata per fuorigioco su segnalazione dell’assistente.

Il Vado scende in campo in questa primissima uscita con un 4-3-1-2.

Bellocci tra i pali. Bondioli e Montesano centrali difensivi; Diop e Cottarelli terzini.

Cerniera di centrocampo composta da Bussaglia, Mele e Abonckelet.

Gagliardi trequartista alle spalle di Capra e Alfiero.

16:04 Si parte.

Tutto pronto per il fischio d’inizio.

Due grandi ex da segnalare. Nel Vado il fantasista Gagliardi (in totale, otto stagioni a Sanremo).

Negli ospiti l’attaccante

D’Antoni, lanciato in prima squadra e cresciuto nelle giovanili rossoblu. Quest’ultimo parte però dalla panchina.

VADO: Bellocci, Montesano, Bondioli (46′ Venneri), Capra (60′ Vita), Bussaglia, Alfiero (79′ Donaggio), Gagliardi (60′ Lora), Diop, Abonckelet, Mele (55′ Monteverde), Cottarelli

A disp.: Sattanino, Lora, Vita, Michelucci, Casazza, Cartiere. All. De Lucia

SANREMESE: Maffi, Lahamtov, Cesari (79′ Grancara), Bregliano, Raggio, Ranelli (73′ Rimondo), Laratonda, Maglione (85′ Andreis), Tedesco, Giastarini, Incorvaia (55′ D’Antoni)

A disp.: Bohli, Bechini, Di Fino, Grancara, Andreis, Castelli, Pasquale. All. Gori

Arbitro: Rinaldi (Novi Ligure). Assitenti: El Hamdaoui (Novi Ligure) e Cucchiar (La Spezia)

Note: Pomeriggio afoao e soleggiato. Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 6-5. Spettatori 400 circa.

Vado Ligure. Esordio ufficiale del Vado nella stagione sportiva 2024/2025.

Incontro valevole come primo turno della Coppa Italia di Serie D; i rossoblu ospitano la Sanremese. Fischio d’inizio al “Ferruccio Chittolina”, dalle ore 16:00.

Piccola anticipazione, dunque, in vista dell’inizio vero e proprio del campionato, previsto domenica 8 settembre.

Il club del presidente Franco Tarabotto, reduce da due annate da protagonista in interregionale – concluse al 4° posto (e sempre poi condite con la vittoria dei Play-Off) – punta quest’anno al grande salto nei professionisti.

Curiosità quindi per tifosi, appassionati e addetti ai lavori nel vedere un primo assaggio delle potenzialità di una rosa che, interamente rivoluazionata nei suoi elementi, si presenta ai nastri di partenza come una delle migliori della Serie D a livello nazionale.