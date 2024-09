Coppa Italia di Serie D, derby all’Imperia per 2-0 sull’Albenga. Buttu: “Grande prestazione, questa vittoria è per Davide”

Albenga. Ritorno al Riva per Pietro Buttu con annessa vittoria del derby con l’Albenga, questa volta però da avversario. La sua squadra si immola in una vera impresa, essendo che i neroazzurri non avevano mai passato prima d’ora questa fase della competizione. Un netto 2 a 0 con reti di Giglio e di Gandolfo.

“Questa vittoria la dedico a Davide, è per lui”, poche parole ma molto sentite per l’amico del tecnico, che ha voluto lasciare la sala stampa dopo pochi attimi dalla prima e ultima domanda.

Dopo questo, arrivano anche i complimenti alla squadra: “Ringrazio la squadra, mi ha regalato una prestazione super senza mai aver passato questa fase della Coppa Italia. Farlo poi qua a casa, ad Albenga, è ancora più speciale, questi ragazzi sono splendidi“.