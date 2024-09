Coppa Italia di Serie D, Capra in gol contro la Sanremese: “Segnare è bello, ma mi accontento di 0 gol pur di vincere”

Vado. Prima grande prova stagionale per il Vado, vittoria contro la Sanremese e passaggio al turno successivo per la squadra di capitan Capra. Il numero 7 ha aperto le danze alla fine del primo tempo, inseguito subito dopo dal collega Bussaglia e, alla fine del primo tempo, da Vita, completando la grande prestazione.

Ottima gara nel complesso, amministrata per quasi tutti i 90 minuti dalla formazione di De Lucia, complici anche i grandi nomi che ha tenuto in panchina e che sono subentrati a gara in corso, a dimostrare la grande profondità e completezza della rosa vadese.

“Primo tempo equilibrato, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate e a chiudere la partita fin dall’inizio, siamo felici del nostro esordio“. Queste le parole con cui Capra ha iniziato la sua intervista come capitano della squadra.

Una squadra totalmente rivoluzionata che ha comunque ancora bisogno di conoscersi meglio: “Dobbiamo trovare un po’ le misure, conoscerci tra di noi al di là di quello che ci viene richiesto dal mister. Sicuramente riusciremo a migliorare e a vivere magari meno di fiammate e più di continuità, è quello che andiamo a cercare”.

Una rosa molto profonda, con molti giocatori nello stesso ruolo. Ma la ricerca dello spazio non è un problema per i giocatori, che hanno sposato a pieno il progetto della società: “Vedo tanti bravi ragazzi, tutti professionisti. Non abbiamo problemi, anzi lo viviamo come uno stimolo, è una cosa molto positiva”.

Non l’individuo ma la squadra l’unica cosa che conta: “L’obiettivo personale deve essere sempre legato all’obiettivo di squadra. L’obiettivo di questa squadra è arrivare al vertice, quindi partita dopo partita, cominciare da domenica contro il Chisola e pensare a vincere la partita”.

“Segnare è sempre bello, a nessuno piace non fare gol e sono contento quando arriva – conclude Capra -, ma non ho mai vissuto per quello. Posso fare due gol, ma se si vince il campionato vanno bene anche zero gol“.