Coppa Italia di Eccellenza, Pietra Ligure vs Molassana LIVE: si riparte dall’1-2 dell’andata

PIETRA LIGURE 4 (4′ Rovere, 36′ Insolito, 53′ Faedo, 57′ Dominici) vs MOLASSANA BOERO 0

62′ Cambia anche Cocco: fuori Castiglione, dentro Franco. Primo cambio del Pietra.

60′ Traverso al posto di Praglia, seconda sostituzione del Molassana.

57′ Non sbaglia Dominici! Il 9 del Pietra spiazza Guerrino, 4-0 per i padroni di casa.

56′ Finisce giù in area Faedo, calcio di rigore per il Pietra!

55′ Entra Fanti nel Molassana, uscito Mazzolini. Primo cambio della partita.

53′ Faedo per il tris! Lancio lungo di Duberti, spizzata di Dominici per il 14 biancoceleste che sbaglia la prima conclusione, poi ritrova il pallone e trasforma in rete. 3-0 Pietra.

51′ Destro al volo di Castiglione, pallone che termina alto.

47′ Ci prova Costa con un destro a giro da dentro l’area, palla sul fondo.

Si riparte!

Secondo tempo

45+1′ Finisce la prima frazione, biancocelesti avanti senza troppa fatica.

43′ Ora gestisce il risultato il Pietra, con calma, lucidità e qualità. Non si è ancora vista, invece, la reazione del Molassana.

36′ 2-0 Pietra! Contropiede vincente dei biancocelesti con l’apertura di Faedo per Insolito che non sbaglia. Passaggio del turno, quasi, al sicuro per la squadra di Cocco.

34′ Vicino al raddoppio il Pietra con Faedo, trovato in profondità da Rovere ma anticipato dall’uscita del portiere del Molassana.

33′ Brivido per Duberti, il portiere del Pietra rischia di perdere palla sul pressing degli ospiti. Una dinamica simile, peraltro, a quella che ha portato al gol di Scimone settimana scorsa.

27′ Si fa vedere Gabriele Insolito, bravo a superare con due finte l’avversario e a scodellare il pallone per Castiglione. Il colpo di testa del 18 biancoceleste, però, termina largo.

21′ A terra Sogno, prepara il cambio Cocco: entra Faedo al suo posto. Sembra però una sostituzione in via solo precauzionale.

18′ Ancora Rovere trova spazio nella difesa avversaria: il 10 parte largo da destra e con facilità riesce a rientrare e calciare, deve gestirlo meglio la retroguardia del Molassana.

16′ Chance per gli ospiti con il destro da fuori di Sanguineti che colpisce l’esterno della rete.

13′ Pericoloso il Pietra su calcio di punizione: crossa Rovere, il pallone arriva a Pili che non trova la porta. Partita, fin qui, dominante dei padroni di casa.

7′ Schierato con il 442 il Pietra di Cocco, Dominici e Sogno i terminali offensivi. 433 invece il modulo del Molassana di Gullo.

4′ Vantaggio Pietra! Segna Rovere, assist di Pili: lancio profondo del centrale biancoceleste, pescato il capitano che sterza e calcia, trovando il gol

Partiti!

Si partirà con qualche istante di ritardo, probabilmente un problema alla rete della porta.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 12 Duberti, 3 Pili, 5 Odasso, 6 Lufi, 9 Dominici, 10 Rovere, 11 Sogno, 13 Borlotti, 15 Giraudo, 18 Castiglione, 20 Ga. Insolito. A disposizione di mister Matteo Cocco: 1 Vernice, 2 Gasco, 4 Guardone, 7 Gibertini, 8 Puddu, 14 Faedo, 16 Aicardi, 17 Lingua, 19 Franco.

Molassana Boero: 1 Guerrino, 2 Grossi, 3 Mazzolini, 4 Pittaluga, 5 Sanguineti, 6 Ventura, 7 Rapetti, 8 Scarantino, 9 Costa, 10 Praglia, 11 Scimone. A disposizione di mister Luca Gullo: 12 Bernardoni, 13 Fabbrucci, 14 Traverso, 15 Fanti, 16 Dorno, 17 Giansoldati, 18 Severi, 19 Robotti, 20 Avanzini.



Pietra Ligure. Pietra contro Molassana, atto secondo. All’andata, settimana scorsa, il successo biancoceleste, macchiato dal gol subito nel finale. Oggi, invece, la necessità di archiviare la pratica e prepararsi per l’inizio del campionato del 29 settembre, dove andrà in scena un nuovo confronto tra queste due formazioni.

Si sfidano anche due squadre che avranno modi chiaramente differenti di affrontare la stagione: il Pietra è tra le favorite del campionato, il Molassana è una neopromossa. Ma per pensare a obiettivi e ambizioni ci sarà tempo, oggi conta rodare i meccanismi e passare il turno. Sullo sfondo, infatti, ci sono i quarti di finale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza.