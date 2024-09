Controesodo, domenica da bollino rosso sulle autostrade liguri

Liguria. E’ bastato un mezzo in avaria tra Recco e Genova, sulla A12, per far scatenare quattro chilometri di coda nella mattinata di oggi, domenica 1 settembre. E’ una giornata da bollino rosso sulle strade e le autostrade attorno al nodo autostradale genovese tra controesodo e imbarchi e sbarchi dai traghetti.

Sempre stamani si registrano code a tratti anche sulla A26 Gravellona Toce Pra’ in direzione del mare tra Ovada e il bivio con la A10. Nel pomeriggio il flusso sarà in direzione opposta, dalle riviere verso le regioni del nord.

Nel dettaglio, secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, il bollino rosso autostradale riguarda la A7, Genova Serravalle, dalle ore 7 alle ore 19 per chi viaggia verso nord. E’ giallo invece verso Genova, ma solo fino alle ore 13. Sulla A10, tra Genova e Savona, il bollino è rosso verso Genova dalle 7 alle 19, nella stessa fascia oraria è giallo in direzione contraria. Sulla A12 tra Genova e Sestri Levante bollino rosso dalle 7 alle 19 in direzione Genova, giallo sempre dalle 7 alle 19 verso La Spezia. Sulla A26 Gravellona Toce tra Voltri e Ovada, in direzione nord, il bollino è nuovamente rosso fino alle 19, mentre è giallo per chi arriva a Genova sempre dalle 7 alle 19.

Sul nodo autostradale genovese e nella zona di San Benigno attenzione anche al traffico legato ai trasporti via mare: sono 15 le navi, tra traghetti e crociere ormeggiate sulle tratte per le isole, per Barcellona e il nord Africa. In banchina anche due Msc con a bordo un totale di 2500 croceristi

A proposito di traghetti, ieri disagi sulla Moby Wonder diretta a Olbia: la nave a causa di una falla sullo scafo ha fatto rientro in porto. La falla a bordo è stata poi riparata ma il ritardo ha avuto effetti negativi sul traffico marittimo dello scalo.