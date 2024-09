Comitato Territoriale Albenga, rinnovate le cariche: “Ribadiamo la contrarietà allo spostamento a monte della ferrovia”

Albenga. Nella riunione avvenuta presso le opere parrochiali di Leca d’Albenga sono state rinnovate le cariche del comitato territoriale.

Mario Mattone è il presidente, Franco Stella vicepresidente, Marco Facollo segretario. I rappresentanti territoriali sono Eleonora Bonifazio (Campochiesa), Stefano Damiano (Campochiesa), Gianfranco Vigo (Bastia), Simone Curto (Bastia), Mauro Aicardi (San Fedele), Nicolò Staricco (Vadino), Enrico Isnardi (Leca), Mario Mattone (Lusignano),Lorenzo Michelini (Borghetto), Davide Michelini (Loano), Franco Stalla (Pontelungo).

Il comitato ha ribadito il disseso allo spostamento della ferrovia a monte riassumendo i motivi in quattro punti: “Sarà sopratttutto un devastante danno all’ambiente, lo spostamento a monte nell’imperiese ha provocato danni al turismo e ai pendolari, danno all’occupazione in agricoltura stimato in 400 posti di lavoro, e un danno alla mobilità sostenibile perchè le stazioni saranno dimezzate e lontane dal centro”.

“Come comitati – concludono – vorremmo ribadire che non siamo contro le opere a prescindere, ma siamo per la realizzazione di opere che portino dei benefici alla popolazione. Difatti sono state proposte diverse alternative che prevedono la trasformazione della linea attuale in Tram Treno, sistema che attua più fermate per paese, già adottato in tutta Europa, migliorando di conseguenza il servizio alla popolazione e la sostenibilità”.