Come trovare le migliori offerte gas: 4 consigli

La stagione dell’accensione dei riscaldamenti è ormai alle porte e, anche nei Comuni in provincia di Savona (da Alassio a Varazze), cresce la propensione delle famiglie a valutare l’opzione del cambio fornitore come mossa per difendersi dal fisiologico aumento delle bollette che l’inverno porta con sé.

Una caccia alla convenienza che però, talvolta, rischia di lasciare disorientati, considerato l’ampio assortimento di tariffe gas che il Mercato Libero propone, ancor più dopo la fine della Maggior Tutela. La “bussola” per non perdere la rotta del risparmio consiste nel trovare le offerte gas su Segugio.it, il sito web che permette di confrontare gratuitamente le tariffe metano messe a disposizione dai gestori energetici partner e individuare quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

1. Se il confronto online delle offerte gas è il primo (indispensabile) passo per sottoscrivere un contratto all’insegna della convenienza, ci sono altre 3 importanti regole “salva-portafogli” da mettere in pratica quando si sta procedendo al cambio di fornitore. Eccole sintetizzate qui sotto dagli esperti di Segugio.it.

2. Attenzione al costo gas. Un fattore chiave da considerare quando si sta valutando una nuova offerta è il prezzo gas, espresso in €/Smc. Infatti, le compagnie energetiche usano il costo metano al metro cubo come base di partenza per calcolare i consumi che le famiglie contabilizzano durante il periodo di fatturazione.

Di conseguenza, più questa cifra è bassa, più la spesa per la materia prima gas è contenuta, maggiore è il risparmio in bolletta.

Un esempio di costo gas conveniente? Nel comparatore di Segugio.it si possono trovare offerte gas con un prezzo che scende fino a 0,41 €/Smc, per una spesa complessiva di 138,16 euro al mese per una “famiglia tipo” (1.400 Smc consumati in un anno).

3. Occhio alla quota fissa. Anche questa voce va tenuta sotto controllo: è il canone mensile che ogni famiglia deve pagare a copertura delle spese di commercializzazione. A differenza del costo gas, questo esborso non è legato ai consumi. Tuttavia, la scelta di un’offerta gas con una quota fissa elevata, rischia di aumentare notevolmente gli importi della bolletta e, quindi, di vanificare il vantaggio di un basso costo al metro cubo.

Mediamente, una forbice di spesa accettabile per la quota fissa varia tra i 6,67 euro e i 12 euro al mese.

4. Prezzo fisso o variabile. Uno dei punti di forza del Mercato Libero è quello di proporre una duplice tipologia di tariffe, ovvero a prezzo fisso (o bloccato) e a prezzo variabile (o indicizzato).

Le tariffe a prezzo fisso bloccano il costo €/Smc per almeno 12 mesi (ma se ne trovano anche da 24 o 36 mesi): nell’arco di questo periodo, il costo metano resta invariato, pur in presenza di rialzi nel mercato all’ingrosso. Si tratta di una soluzione tariffaria da sempre molto amata dalle famiglie perché protegge dalle altalene di prezzo che il gas all’ingrosso subisce quotidianamente, soprattutto quando l’inverno “morde” e la domanda di gas si impenna a causa dell’accensione dei termosifoni.

Le tariffe a prezzo variabile, invece, seguono l’andamento del mercato all’ingrosso, in base ai movimenti mensili dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale). Se il PSV percorre una parabola discendente, il costo gas al metro cubo si abbassa, alleggerendo così da subito le bollette. Se, però, accade il contrario, tutto rincara, compresi gli importi in fattura.

Due soluzioni: vantaggi e limiti. Ecco perché, tra le due, non esiste una scelta più conveniente di un’altra. L’opzione migliore è quella più adatta alle esigenze di ciascuna famiglia: chi preferisce non correre rischi, ha nel cuore le tariffe a prezzo bloccato. Chi, invece, non teme le fluttuazioni del mercato e vuole trarre il massimo beneficio quando il prezzo gas è in calo, preferirà scommettere sulle tariffe a prezzo variabile.