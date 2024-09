Clima: estate finita, la tempesta polare Boris porterà le minime ad una sola cifra

Savona. Si chiama Boris la tempesta che farà arrivare l’autunno con largo anticipo anche in Liguria. Già da oggi, 12 settembre, il cielo si sta ammantando di nuvole che porteranno qualche rovescio ma, soprattutto, saranno spinte nelle prossime ore da un vento gelido proveniente dal Polo Nord che scavalcherà le Alpi portando anche la neve in quota.

Domani sarà quindi decretata la fine dell’estate e l’anticiclone africano verrà definitivamente spazzato via, con un netto e deciso calo delle temperature.

Se sulla costa sono previsti venti sostenuti e mareggiate, nell’entroterra, venerdì mattina ci sarà un risveglio quasi invernale, la colonnina di mercurio infatti potrebbe avvicinarsi allo zero nelle zone più montane della Valbormida, con minime ridotte ad una sola cifra. Cali significativi di dieci gradi ovunque, anche se n

on mancherà il sole nel pomeriggio, come del resto in tutto il fine settimana, ma riscalderà poco visto che le massime sono previste intorno ai venti gradi nelle ore centrali della giornata.

Da lunedì la situazione dovrebbe migliorare, con temperature in lieve rialzo e giornate belle ma fresche. L’estate è finita, l’autunno, da oggi, fa sul serio.