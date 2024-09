Cira di Dego, dopo le considerazioni di Invernizzi interviene il presidente Abbaldo

Dego. Dopo le considerazioni di Rocco Invernizzi, candidato alle Regionali 2024 in quota Fratelli d’Italia, sulla società Cira Srl di Dego che gestisce la rete idrica e la depurazione delle acque in Valbormida, il presidente Roberto Abbaldo ci tiene a fare alcune precisazioni.

“In merito a quanto pubblicato sulla testata IVG.it relativamente alla struttura Cira che rappresento in qualità di Presidente, vorrei sottolineare quanto segue: il candidato Rocco Invernizzi elogia, e lo ringraziamo per le belle parole spese, Cira srl, tuttavia nell’articolo è scritto “sopralluogo”, e ciò farebbe pensare ad una visita interna alla struttura così come la foto”, commenta Abbaldo.

“Per correttezza ci tengo a precisare che il signor Invernizzi ha richiesto di poter visionare la struttura nella giornata odierna, ma che per un motivo squisitamente legato alla opportunità del momento il sottoscritto, in accordo con il direttore Maurizio Valle, ha preferito respingere la richiesta. Non vi è stato quindi un sopralluogo. Cira srl preferisce in questo momento particolare del percorso politico regionale restare doverosamente concentrato sul suo percorso di crescita senza prestare il fianco a sterili polemiche che non fanno il bene della società. Saremo felici di ospitare qualunque personalità politica per mostrare la struttura una volta chiusa la contesa elettorale”, conclude il presidente.