Ciclismo, domenica si corre la Granfondo Internazionale Alassio

Alassio. Tutto è pronto per l’undicesima edizione della Granfondo Internazionale Alassio – organizzata da Gs Alpi insieme all’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio con la collaborazione della società partecipata Gesco – in programma domenica nella città del Muretto, che chiuderà l’edizione 2024 del circuito Gran Trofeo Gs Alpi e Specialized Granfondo Series.

Sono 1200 i ciclisti iscritti alla manifestazione che prenderà il via alle ore 9,30 da Corso Dante Alighieri per concludersi dopo 97,5 chilometri di gara nei pressi del Santuario di Madonna della Guardia.

“Siamo davvero lieti – dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Alassio e consigliere con incarico allo Sport, Roberta Zucchinetti – di accogliere ad Alassio i numerosi ciclisti e appassionati che animeranno la città durante il prossimo weekend in occasione dell’edizione 2024 della Granfondo su strada. L’evento, inizialmente previsto per il 10 marzo scorso e posticipato a settembre a causa del maltempo, è una manifestazione meravigliosa, che riesce ogni anno a catturare l’entusiasmo di molti. Questo successo è frutto di una sinergia perfetta tra gli organizzatori, la nostra amministrazione comunale, la società partecipata Gesco e tutti coloro che si adoperano affinché l’evento cresca e diventi sempre più rilevante per la nostra città”.

Percorso unico di 97,5 chilometri che toccherà le province di Savona e Imperia con arrivo al Santuario Madonna della Guardia. Confermato il percorso modificato nei primi giorni di agosto per raggiungere un maggior grado di sicurezza. I partecipanti non affronteranno più il Colle San Bartolomeo e la seguente discesa verso Pieve di Teco che richiedeva la chiusura di una importante arteria come quella che da Imperia porta verso il Piemonte.

“Visto che a settembre è improponibile – afferma Vittorio Mevio – chiudere per un’ora quel tratto di strada, abbiamo deciso di variare il tracciato. I ciclisti dopo aver affrontato il Testico e Passo del Ginestro non scollineranno più sul San Bartolomeo, ma a Cesio scenderanno verso Vessalico affrontando una discesa di circa 7,5 chilometri transitando per le frazioni di Cartari e Siglioli. Solo il tratto di tre chilometri di discesa che collega queste due frazioni, presentando un fondo stradale non in buone condizioni, verrà neutralizzato a tutela dei partecipanti”.

Iscrizioni. Le iscrizioni online all’evento si chiudono questa sera alle ore 20:00, coloro che vorranno iscriversi potranno farlo presso la segreteria della manifestazione sabato 28 settembre dalle 14,30 alle 19,30 e domenica mattina dalle ore 07,00 alle 09,00 in Piazza Partigiani.

La sicurezza dei ciclisti in gara è da sempre una delle priorità dell’opera organizzativa di patron Vittorio Mevio, infatti domenica mattina oltre a 15 scorte tecniche, numerosi Asa e volontari dislocati lungo il percorso la gara sarà scortata dalla Polizia Stradale, che da ben ventisette anni permette di pedalare in tutta sicurezza ai partecipanti alle manifestazioni ciclistiche.