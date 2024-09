Ceriale, stagione turistica positiva: “Successo di pubblico per gli eventi estivi”

Ceriale. “Una stagione estiva nel complesso positiva per il turismo di Ceriale, le presenze e i flussi turistici sono stati notevoli nonostante un mese di giugno deludente per le condizioni meteo, compensato però da un sold out nel mese di agosto, ma anche a luglio, e ora per settembre, gli arrivi e i soggiorni sul nostro territorio non sono certo mancati”.

Così il sindaco e assessore al turismo Marinella Fasano ha tracciato un primo bilancio dell’estate 2024: “Credo che Ceriale, grazie ai servizi balneari, all’accoglienza turistica e a una serie di grandi eventi, abbia offerto una stagione estiva davvero ricca di attrattive e di assoluta qualità”.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri turisti e visitatori arrivati a Ceriale e che hanno soggiornato nei mesi estivi, così come i nostri operatori turistici e attività produttive che hanno offerto ottimi servizi”.

“Altro sentito ringraziamento è rivolto a partner, associazioni e uffici comunali che hanno collaborato e consentito la realizzazione di un calendario di manifestazioni di alto livello, un successo confermato dall’afflusso di pubblico nelle nostre piazze, generando effetti positivi per tutto l’indotto turistico cerialese”.

E l’assessore comunale alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno sottolinea: “A parte lo stop al concerto di Gigi D’Alessio per il maltempo improvviso – così come la cancellazione di Fausto Leali per motivi di salute del cantante – come amministrazione comunale siamo davvero soddisfatti della programmazione estiva di eventi e manifestazioni, che hanno regalato emozioni e divertimento per tutti i gusti e tutte le età. Musica, concerti, cabaret, spettacoli, cultura e intrattenimento si sono uniti al meglio, in una offerta amplia, integrata e diversificata, che ha dato grande visibilità a Ceriale”.

“La rassegna Rotonda sul Mare del patron Baldini ha sicuramente fatto da traino, tuttavia tutte le iniziative in cartellone hanno evidenziato l’apprezzamento degli spettatori presenti, come per lo stesso borgo di Peagna”.

“Vogliamo proseguire con il percorso amministrativo avviato e potenziare le attrattive presenti sul territorio, indispensabile per consolidare il rilancio turistico di Ceriale, sempre in sinergia con le associazioni del territorio”.

“Tra gli obiettivi resta quello della destagionalizzazione dell’offerta turistica: “Stiamo lavorando sul fronte del settore outdoor e del turismo sportivo, funzionale alla stessa valorizzazione del nostro magnifico entroterra” conclude l’assessore Calcagno.

Infine, è il sindaco con delega al turismo Marinella Fasano ad annunciare un possibile cambiamento in vista della prossima stagione estiva, con riferimento a un nuovo regolamento per gli spettacoli viaggianti nella zona della Pineta: “E’ chiaro che rappresentano un fattore di forte attrattività per famiglie e bambini, proprio per questo è nostra intenzione definire una gestione più equilibrata degli spazi e della logistica per dare una migliore fruibilità a tutta l’area cittadina” conclude il primo cittadino cerialese.