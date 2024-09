Ceriale, revoca dell’ordinanza per limitare l’uso dell’acqua potabile

Ceriale. Con decorrenza dalla data odierna, il sindaco di Ceriale Marinella Fasano, a seguito del nuovo confronto con società Servizi Ambientali S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, ha revocato l’ordinanza che prevedeva limitazioni nell’uso dell’acqua potabile per la cittadinanza, emessa il 9 agosto scorso per evitare e prevenire possibili carenze idriche.

Il provvedimento di risparmio idrico era stato adottata anche in previsione di un sensibile aumento della domanda di acqua durante i periodi di maggior afflusso turistico.

La revoca dell’ordinanza permette un ritorno alla normalità nell’utilizzo delle risorse idriche nel territorio comunale, consentendone l’uso non solo per consumi alimentari, igienico-sanitari e produttivi, ma anche per lavaggio cortili e piazzali; lavaggio di autoveicoli, con esclusione degli autolavaggi; il riempimento di piscine private, fontane ornamentali e vasche da giardino; irrigazione e annaffiatura di giardini e prati senza limiti di orario.