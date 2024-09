Celle “regina” dell’Outdoor: il 14 e 15 settembre, una combinazione tra buon cibo e sfide sportive

Celle Ligure. Un fine settimana dedicato allo sport all’aperto, al buon cibo e al divertimento. Celle Outdoor Weekend grazie all’Asd Celle Outdoor in collaborazione con il Comune e l’associazione Albergatori.

“Il fiore all’occhiello”, street food con gli stand gastronomici: ecco l’iniziativa che animerà le due giornate e proporrà ottimo cibo da degustare e buon bere con musica dal vivo e intrattenimento per sabato 14 e domenica 15 settembre.

Divertirsi all’aria aperta sarà possibile grazie a Celle Outdoor insieme al Triathlon di Savona e alla Not a Race finalese. Cibo, musica e sfide sportive. Sabato la “Sunset Swim&Run”: 800m swim, 5000m run, con partenza alle 18 dal molo.

Domenica 15, settembre la prima Crono Enduro della Not a Race 30 km 1000D+. Partenza dal molo in mattinata e poi via fino al tardo pomeriggio, quando ci saranno le premiazioni.

Per info e iscrizioni: asdcelleoutdoor@gmail.com. Ottima musica e dj set accompagneranno l’evento che questo fine settimana vedrà Celle “regina” dell’Oudoor.