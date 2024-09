Celle Ligure, crepa sotto l’Aurelia: semafori per limitare il passaggio sopra la carreggiata

Celle Ligure. Nuovo sopralluogo, via mare, ieri per visionare lo stato della crepa apertasi nella massicciata sotto l’Aurelia, a Roglio. E’ stato effettuato in seguito alla richiesta del sindaco di Celle Ligure Beltrame che segue con attenzione la vicenda.

“Due persone – spiega – messe gentilmente a disposizione da Cala Cravieu hanno effettuato un ulteriore sopralluogo presso l’apertura sottostante la via Aurelia. Il materiale, foto e video, è stato inoltrato ad Anas e oggi (23 settembre ndr) in accordo con l’amministrazione, hanno provveduto a installare i semafori”.

“Domani mattina – continua il sindaco – nuovo e ulteriore sopralluogo operativo da parte di Anas per decidere il lavoro da eseguire” conclude, con riferimento al complessivo intervento di messa in sicurezza per garantire la viabilità.