Celle, “in memoria di Giorgia Damonte”: una cena solidale per aiutare l’associazione Abeo

Celle Ligure. Dare una mano. Insieme. In memoria dell’indimenticabile Giorgia. Si terrà domenica prossima 29 settembre, la cena solidale per aiutare Abeo Liguria, l’Associazione che da più di quarant’anni sostiene le famiglie dei piccoli in cura all’ospedale Gaslini di Genova.

Per questo, per aiutare in modo concreto, CelleLab2 ha organizzato l’appuntamento alle 19,30 all’agriturismo Çele. Una serata di grande solidarietà e ricordo, in memoria di Giorgia Damonte, la ragazzina scomparsa qualche anno fa, in cura presso la struttura genovese, che rimarrà per sempre nel cuore dei cellesi e di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerla. Lei, solare. Buona. La sua incredibile forza d’animo e il suo insegnamento.

Abeo Liguria dispone di oltre 1000 mq di spazi disponibili e offre sempre ospitalità, accoglienza, sostegno ai bambini affetti da tumori e leucemie e alle loro famiglie.

Sarà presente alla serata il mago Gentile. Per prenotare, ecco i numeri di riferimento: 348.0800966, 392.7460427.