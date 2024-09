Celle, 12enne va a funghi e trova un proiettile della Seconda Guerra Mondiale

Celle Ligure. Un giro nel bosco e anziché funghi, trovare un proiettile di artiglieria della Seconda Guerra Mondiale. È successo sulle alture di Celle, ai Ferrari. Protagonista della scoperta un ragazzino di 12 anni, Elia.

Non c’è scuola, e con il papà si va a funghi. Ma nei boschi sopra ai Ferrari, il sole illumina qualcosa di strano. Nello scolo dell’acqua, ecco spuntare un proiettile di artiglieria del secondo conflitto mondiale: circa 50 cm di lunghezza per un diametro intorno ai 15.

Stupore e immediata telefonata alle forze dell’ordine che si sono subito attivate per raggiungere il luogo, provvedere alle operazioni del caso e alla messa in sicurezza dell’ordigno. Niente porcini, per questa volta. Ma, nonostante il ritrovamento a sorpresa, nel cestino qualcosa è finito: qualche mazza di tamburo e, sicuramente, una storia tutta da raccontare, domattina a scuola.