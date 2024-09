Carcare, prima campanella alle porte ma non per i 19 bimbi iscritti alla Sezione Primavera

Carcare. Mancano pochi giorni al suono della prima campanella e a Carcare si abbatte una brutta tegola sull’Istituto comprensivo. Non sarà attivata per l’avvio del nuovo anno scolastico la Sezione Primavera (unica in ValBormida) per i piccoli alunni dai 24 ai 36 mesi in attesa di iniziare la scuola dell’Infanzia, diciannove in tutto, che ora dovranno proseguire (se è volontà della famiglia) il loro percorso all’asilo nido privato, e quindi con costi maggiori.

La dirigente scolastica Raffaella Battiloro e il sindaco Rodolfo Mirri hanno inviato una lettera ai genitori interessati, spiegando che “a seguito della nuova procedura autorizzativa per il servizio, richiesta da Alisa e Regione Liguria (non ancora completa, ndr) il Comune e la scuola informano che la Sezione Primavera non verrà attivata a breve”.

“Siamo davvero dispiaciuti, purtroppo come Istituto comprensivo eravamo pronti a ripartire come negli anni scorsi, avendo già 19 bimbi iscritti e la cooperativa designata per il funzionamento della sezione”, commenta Battiloro.

“Purtroppo dobbiamo attendere il via libera e l’autorizzazione da parte di Alisa – spiega Mirri – Gli uffici comunali sono al lavoro per cercare di accelerare i tempi e ottenere le certificazioni richieste, in modo da poter riattivare il servizio. Mi auguro che nelle prossime settimane si possa risolvere questa situazione, anche ad anno scolastico in corso, così da dare una risposta positiva alle famiglie interessate”.