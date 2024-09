Carcare, il sindaco Mirri ribatte alle polemiche: “Fiera del Bestiame un successo, chi accusa è in malafede”

Carcare. Il grande successo dell’Antica Fiera del Bestiame svoltasi lo scorso fine settimana ha lasciato l’amaro in bocca a qualche persona che, evidentemente, sperava nel contrario. Lo dimostrano le odierne parole dei rappresentanti di questa fantomatica associazione Intrabormida Alloisio e De Vecchi quest’ultimo facente parte del gruppo di minoranza “Insieme per Carcare”. In ogni caso, vorremmo dire agli autori del suddetto comunicato, che l’attuala Amministrazione comunale ha compreso benissimo lo spirito della rassegna agricola, e lo dimostra il fatto che avrebbero dovuto partecipare ben 14 aziende in più con oltre 150 capi, ma purtroppo l’epidemia di Blue Tongue, la quale colpisce bovini, ovini e caprini, ha fatto desistere la maggior parte degli allevatori per il timore di contagio”.

Questa la secca risposta del sindaco Rodolfo Mirri alle considerazioni polemiche espresse sull’evento.

“Troviamo, inoltre, curiosa la lunga lista degli enti, personalità, associazioni, ecc., che secondo la fantomatica Intrabormida abbiamo offeso. Comunque se ci tengono, gli forniremo i contatti, in modo tale da potersi accettare di persona se effettivamente sia come dicono loro. Secondo noi, invece, tutti i soggetti coinvolti sono rimasti più che soddisfatti, basti vedere, ad esempio, i tanti complimenti ricevuti di persona che sui social, ma anche la straordinaria partecipazione di pubblico, con migliaia e migliaia di persone che dal 29 agosto al 1° settembre hanno letteralmente invaso Carcare e partecipato a tutte quelle iniziative da loro denigrate nell’odierno articolo”.

“Forse, coloro che muovono tali critiche, peraltro, dando dei negligenti e ignoranti agli organizzatori, facendo così emergere la loro smisurata maleducazione, non sono stati “amministrativamente” dei testimoni attenti, come da loro stesso dichiarato” aggiunge.

“A proposito di negligenze, ne approfittiamo per ricordare che quando la loro amministrazione fu giustamente mandata a casa dal 57% dei carcaresi, al momento del passaggio di consegne si “scordarono volutamente” di fornire sia ai membri della nuova maggioranza che agli uffici amministrativi comunali le credenziali di accesso sia al sito internet e sia della pagina Facebook della fiera oscurandoli entrambi, (ma era una manifestazione del Comune di Carcare oppure è stata una gestione familiare?) i quali, oltretutto, vennero “trasformati” in pseudo e-commerce e cose che nulla hanno a che vedere con la manifestazione. Questo la dice molto lunga sull’idea gestionale che avevano dell’ente comunale”.

“La nostra amministrazione non ha paura di dire quello che pensa, e lo fa sempre mettendoci la faccia…” conclude Mirri.