Carcare, commozione per la dedica di Annalisa all’amica scomparsa Elena Rossi

Carcare. È passata inosservata a molti, ma non agli affetti più cari di Elena Rossi, scomparsa lo scorso anno dopo una lunga battaglia, la dedica di Annalisa durante il concerto “Tutti in Arena” andato in onda nei giorni scorsi su Canale 5.

La cantante, infatti, parafrasando Ugo Foscolo, ha affermato che “nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”, riferendosi proprio all’amica di Carcare, all’impiegata solare e gioiosa morta a fine novembre all’età di 48 anni per un male incurabile.

Sono proprio le persone che hanno sostenuto Elena fino alla fine a voler ringraziare immensamente Annalisa: nonostante gli impegni della sua sfavillante carriera, non ha mai smesso di stare vicina all’amica, non solo con messaggi e telefonate ma anche personalmente. Leggere quel messaggio sul piccolo schermo è stato per molti carcaresi un commovente e gradito tributo ad una donna che manca per la sua gentilezza e gioiosità. Chi l’ha conosciuta non può fare a meno di pensare all’espressione di stupore e felicità che avrebbero assunto i suoi grandi occhi dolci nel leggere il suo nome durante un grande evento con la “sua” star. E chissà che il messaggio non le sia giunto veramente…