Caos tir a Stella: ecco i movieri per regolare il traffico lungo la Statale 334 del Sassello

Stella. Da ieri sera (3 agosto) ci sono i movieri per evitare disagi al traffico lungo la strada interessata dal cantiere e far rispettare il divieto di transito ai mezzi pesanti dopo i numerosi casi di tir costretti a fare manovra per tornare indietro e la conseguente chiusura della strada.

“In questi giorni come comunità abbiamo subito innumerevoli disagi alla circolazione sulla SS334 causati dal cantiere al km 7+400 – spiega il sindaco Andrea Castellini, che prosegue elencando gli episodi di disagio venutisi a creare. – Per fare un breve excursus, dal 26 agosto al 15 settembre il traffico pesante dell’area è stato tutto dirottato sulla Sp2 di Ellera a causa di un tratto di cantiere che non permette il transito, in alcun modo, dei bisonti gommati sulla SS334”.

Dalle 20 di ieri sera c’è però una novità: “Tralasciando ogni polemica letta in questi giorni, comprensibile per il disagio sotto taluni aspetti, sono a comunicare alla cittadinanza tutta che Anas Spa ha impostato il lavoro di movieraggio h24 sulla tratta SS334 – rotonda Luceto/Comune ad Albisola e altezza Ok Market a Stella, come da richiesta intercorsa nei tavoli di lavoro fatti tra luglio e agosto”.

Una richiesta espressa da Castellini e dal sindaco di Albisola Superiore, Garbarini, agli enti competenti. “Tenendo a precisare che i nostri due Comuni non sono parte attiva in questa annosa vicenda – sottolinea il primo cittadino di Stella, che aggiunge – ringrazio la Prefettura di Savona per aver accolto e riportato le nostre considerazioni di queste caotiche e complicate giornate e tutte le autorità che insieme a noi hanno cercato di tamponare gli innumerevoli disagi di questi lunghi momenti e ovviamente Anas per lo sforzo dei movieri h24 da qui al 15 settembre”.