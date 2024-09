Cantieri autostradali, Pasa (Cgil): “Non se ne può più. Provincia di Savona abbandonata, situazione drammatica”

Provincia. “È una vergogna, la provincia abbandonata a sé stessa su tutto, in primis sul tema infrastrutturale, con una viabilità autostradale che è ogni giorno più drammatica”. Inizia così lo sfogo di Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil, in merito alle recenti code e ai disagi alla viabilità sulle autostrade savonesi, aggravati dalla presenza dei cantieri attivi.

“Siamo in presenza di cantieri assurdi che limitano, anzi cancellano il diritto alla mobilità per studenti, lavoratori, pendolari, turisti e imprese. Basta basta e ancora basta”, aggiunge Pasa.

“Tra l’altro è un dramma anche per l’emergenza, con ambulanze che non riescono a garantire il servizio dall’entroterra al San Paolo oppure da Albenga a Pietra Ligure. Non servono parole o programmi servono scelte concrete. Gli amministratori locali e provinciali pretendano il ripristino delle normali condizioni di mobilità e senza se e senza ma pretendano la gratuita dell’estratto autostradali Altare/Savona e Savona/Albenga”, conclude il segretario provinciale.