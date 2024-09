Candidatura Orlando, Alleanza Verdi e Sinistra: “Bene appoggio di Pirondini, riunirsi intorno a un candidato è il primo passo”

Liguria. “Abbiamo sempre sostenuto con convinzione la candidatura di Andrea Orlando a presidente della Regione Liguria. Per questo apprezziamo particolarmente la generosa dichiarazione di Luca Pirondini, cui rinnoviamo la nostra stima, in favore di Orlando. Finalmente la coalizione di centro sinistra sta trovando il giusto passo per andare avanti tutti insieme e dare alla nostra regione una nuova prospettiva di governo e di cambiamento” Lo dichiarano Carla Nattero Segretaria regionale Sinistra Italiana Liguria e Simona Simonetti, Co-portavoce Europa Verde Liguria.

“La Liguria ha bisogno di ritrovare una amministrazione giusta, efficiente e sobria per recuperare il tempo perso in tappeti rossi e focacce più lunghe. Andrea Orlando è la personalità più adatta, per esperienza e competenza,per favorire il lavoro comune della coalizione che deve affrontare con determinazione i problemi reali della Liguria”, proseguono.

E cooncludono: “Riunirsi intorno ad un candidato è il primo passo da fare tutti insieme per lanciarsi a capofitto nei grandi problemi reali come la sanità, il lavoro, l’ambiente ed una mobilità finalmente adeguata e sostenibile”.