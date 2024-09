Candidatura Bucci, le reazioni nel centrodestra: “Sarà un grande governatore per la Liguria”

Liguria. “Un grande uomo e un grande sindaco, sarà un grande governatore per la Liguria. La scelta di Marco Bucci a candidato presidente rappresenta la continuità e il rafforzamento del lavoro svolto negli ultimi anni, che ha visto Genova rinascere sotto la sua guida. Ha saputo affrontare situazioni complesse come la ricostruzione del ponte Morandi, la gestione della pandemia sanitaria, il rilancio economico e infrastrutturale della città”.

Così il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria, commenta la candidatura di Marco Bucci per il centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali.

“La sua visione di una Liguria moderna e competitiva, capace di valorizzare il territorio e attrarre investimenti, è in piena sintonia coi valori della Lega e del centrodestra unito. Marco Bucci è la persona giusta per superare le sfide del futuro e guidare la Liguria con una leadership solida e affidabile” conclude Rixi.

Sulla stessa lunghezza d’onda il deputato della Lega Francesco Bruzzone e Sara Foscolo: “Esprimiamo grande soddisfazione per la scelta di Marco Bucci come candidato presidente per il centrodestra. Marco Bucci è la persona giusta, che saprà governare al meglio la Liguria e che farà crescere la nostra regione”.

“Lo ringraziamo per essersi messo a disposizione della collettività ligure e per la sicurezza del buon governo che riuscirà a garantire” concludono.

“A questa foto sono particolarmente affezionato. Era il giorno della festa per la tua prima elezione a Sindaco di Genova, avevamo appena terminato di cantare insieme a centinaia di genovesi “Ma se ghe pensu” in maniera liberatoria, quasi che Tu fossi il novello Giovan Battista Perasso, che aveva risvegliato le coscienze della gente che vive sotto la Lanterna – dice il candidato di Forza Italia Angelo Vaccarezza sulla scelta di Bucci -. Non vedo l’ora di poter fare con te una nuova fotografia, quando, grazie alla tua generosita’ la Liguria tornera’ a sognare”.

“Potevi dire di no, ne avevi diritto, ma sai che il mare è grosso e serve un Comandante sul ponte che faccia le scelte giuste in maniera rapida e quando serve, coraggiosa. Ho sempre sostenuto che per essere un grande governatore devi prima essere stato un grande sindaco. Non sei semplicemente un sindaco, sei il sindaco, sei l’unico governatore possibile per portare la nave in porto”.

“Avrai sempre il mio sostegno e la mia lealtà” conclude Vaccarezza.

Una grande persona, l’uomo del fare, impegnato ogni giorno, con determinazione e coraggio, per la propria comunità. In questi anni, insieme, abbiamo portato avanti un grande lavoro anche di fronte a situazioni drammatiche come quella del crollo del ponte Morandi – aggiunge ancora l’assessore regionale Marco Scajola nel commentare la candidatura a presidente per il centrodestra del sindaco di Genova Marco Bucci -. Dopo aver ridato vigore e attrattività alla città di Genova, sono certo che da presidente regionale saprà mettere la sua capacità ed esperienza a servizio della crescita dell’intera Liguria”.

“Bucci è un candidato preparato, serio, deciso, attento alle opere, ai fatti più che alle parole – prosegue Scajola -. La sua figura è una garanzia per tutti i liguri che credono nel progresso, nella solidarietà e nello sviluppo del territorio”.

“Marco Bucci é la persona giusta per dare continuità alla crescita della nostra Regione, ha dimostrato di essere un’ottimo amministratore”, è il commento del presidente facente funzioni Alessandro Piana. “Una persona preparata, con cui ho lavorato in questi anni, che ha saputo agire e soprattutto reagire alle difficoltà che si è trovato ad affrontare durante il suo mandato da sindaco, avendo sempre la capacità di dare risposte concrete e rapide ai cittadini”.

“Sono certo che i liguri sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche” conclude.

“Il Centrodestra ha saputo trovare la migliore sintesi e candidare il sindaco di Genova alla guida della Regione. Una scelta di qualità, un amministratore esperto e capace, che, in caso di vittoria, permetterà alla Liguria di continuare ad essere, grazie ai nove anni di amministrazione di Centrodestra, un modello di efficienza, produttività e competitività. Ringraziamo Marco Bucci per aver accettato la candidatura e ringraziamo la nostra deputata Ilaria Cavo, già assessore nella Giunta Toti, che, dopo aver dato la disponibilità alla propria candidatura- mantenendo un profilo sempre rispettoso di altri eventuali candidati e leale nei confronti della coalizione-, ha lavorato in questi mesi solo nell’interesse della Liguria e dei liguri, ricevendo un grande apprezzamento registrato da tutti i sondaggi. Un esempio di stile e di dedizione che la rende una risorsa preziosa”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.