Campionato, coppa e mercato: alla Letimbro Vallarino, il Sassello punta su Calcagno

Le prime partite ufficiali sono spesso anche il modo per un ultimo aggiornamento di mercato. Scandagliando le formazioni scese in campo nel campionato di Prima Categoria e nella Coppa Liguria di Seconda Categoria emergono due colpi interessanti.

La giovane e rifondata Letimbro ha inserito esperienza a centrocampo tesserando il classe 1986 Moreno Vallarino, tante le casacche da lui indossate nella nostra provincia prima di quella gialloblù. Il centrale è stato schierato titolare nella partita persa di misura (2 a 1) sul campo della Vadese.

Pareggio 1 a 1 del Sassello contro il Murialdo alla prima uscita stagionale in Coppa. La formazione di Fabio Musso, la cui iscrizione era in bilico quest’estate, potrà contare su un vero e proprio lusso per la categoria. Giocherà con i colori della formazione della Valle dell’Erro l’attaccante classe 1995 Stefano Calcagno. Nelle ultime stagioni ha militato in Prima Categoria con l’Albissole e con il Savona.