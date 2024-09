Calcio, Serie D. L’Albenga di Mariotti prende forma: “Stiamo costruendo le fondamenta diventando squadra”

Ancora un’altra vittoria per l’Albenga di mister Mariotti che, oltre a trovare altri 3 punti, sta conquistando sempre di più i tifosi bianconeri, nella giornata di ieri in molti a sostenere la squadra in trasferta, alla quale ha regalato una grande vittoria (3-0), nonostante un inizio di gara non facile per l’Albenga.

Ancora con alcuni elementi fermi ai box per alcuni infortuni, ma pronti a tornare operativi già nelle prossime settimane, piano piano la squadra ingauna sta prendendo quota e anche una notevole credibilità come squadra da battere del campionato, e non solo più una matricola.

Unica nota dolente di giornata il cambio forzato di Flores Heatley, uscito intorno al 30′ per un problema fisico.

Quell’alone di diffidenza sta per cadere? Probabilmente si, ma per Mariotti: “Ci vuole tempo. Ci vuole una certa continuità, una certa solidità, questa è la cosa più importante. Non siamo ancora al top, mancano ancora Gagliardini, La Vigna, Daniello ed Henrique, abbiamo il 50% dell’attacco. Speriamo una settimana di recuperarne un paio o al massimo tutti la prossima settimana”.

Ancora una doppietta per il numero 11 ingauno, che si è ripetuto dopo la gara contro il Fossano: “Pinna è un giocatore fortissimo, è la prima volta che gioca in questo girone, ma era un talento del Cagliari e nel girone G e H ha sempre fatto bene”.

Si è partiti con una sconfitta nel derby contro l’Imperia, che forse ha lasciato alcuni dubbi ai tifosi, ma la ripresa della squadra è stata immediata. Si pensa che l’obiettivo sia la salvezza, ma con questi primi risultati in campionato si potrebbe puntare a posti più alti: “Nel calcio l’obiettivo è sempre migliorare la posizione dell’anno prima. Questo per noi deve essere l’obiettivo giusto, cioè cercare di migliorare il posizionamento della scorsa stagione”.

“Prima di tutto dobbiamo diventare squadra e lo stiamo diventando – continua Mariotti -. Sembra un controsenso, ma nel calcio è vero, le sconfitte ti aiutano. Con l’Imperia venivamo da una settimana dove abbiamo avuto molti influenzati. Questi ragazzi, seppur con difficoltà, hanno combattuto. A Varese abbiamo avuto una grande certezza, stiamo diventando squadra perchè questi ragazzi rispondo positivamente nel momento dove il gioco si fa duro. Dobbiamo stare tranquilli, sereni e continuare a divertirci nell’allenamento”.

I frutti del lavoro svolto in settimana si fanno sentire in campo: “Ieri abbiamo fatto due gol da palla inattiva, già 6 gol su palla da fermo in quattro giornate. E’ un dato importante, significa che questi ragazzi si allenano con attenzione e che ciò che facciamo in allenamento viene riportato poi sul campo la domenica. Stiamo mettendo i mattoncini per costruire le fondamenta. Abbiamo cercato di costruire tutto questo proprio dopo le sconfitte, ed è un pregio perché la sconfitta secondo me è un grande passo per poter crescere, di avere una propria filosofia. Questi ragazzi mi riempiono di grande felicità“.

Il Riva è sempre stato un grande fortino per l’Albenga, nel 2023 zero sconfitte in casa: “Ogni partita è un’idea di gioco, sia in casa che fuori. Non dobbiamo mai snaturarci, cercando di allenarci sulle certezze. Queste sono fatte dal nostro gioco, perciò che sia in casa che fuori dovremmo avere la nostra identità sempre. In casa la spinta del pubblico, anche ieri presente in trasferta, è una spinta importante, me ne sono accorto questa settimana. Poi se il Riva diventerà un fortino sarò molto felice“.