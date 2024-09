Serie D. Albenga poker al Saluzzo: bianconeri a -1 dalla vetta

ALBENGA 4 (25’ Manes, 35’ Pinna, 51’ Sangare, 65’ Farinhas) VS SALUZZO

93’ Termina qua la partita, per l’Albenga ancora 3 punti.

90’ Assegnati 3 minuti di recupero.

86’ Simic prova la gran botta, Pietroluongo riesce a contenerla a malapena e sulla ribattuta arriva Scarafoni. Tiro a colpo sicuro parato però dall’estremo difensore, il pallone torna a Simic che ritenta la conclusione, questa volta Pietroluongo blocca.

80’ Ultimo cambio per il Saluzzo: fuori Barbagiovanni per Birtolo.

79’ Galliani prova il tiro al volo, da posizione impossibile. Pallone che rasenta la porta, poi si spegne direttamente in rimessa.

75’ Farinhas si sarebbe replicato, raccogliendo il grande assist di Asproni, ma viene fermato dal fuorigioco. Mariotti opera l’unico cambio, fuori Pisanu per Tesio.

71’ Doppio cambio operato da Cacciatore. Escono Allasina e Faridi per Grieco e Rivoira. Mariotti replica e cambia Sangare per Asproni.

70’ Primo tiro in porta per il Saluzzo, Salvato blocca sicuro.

66’ Fuori l’autore dell’assist Pinna per far spazio a Daniello.

65’ Pinna per Farinhas, quattro a zero per l’Albenga! Ottimo contropiede e grande controllo di Pinna che calcia e colpisce Farinhas, gol ad un minuto dalla sua entrata in campo.

64’ Mariotti opera il cambio, esce Di Stefano tra gli applausi del Riva per Simic.

62’ Altro cambio per il Saluzzo, fuori Maugeri per far spazio a D’Arcangelo.

60’ Cambio per mister Mariotti, fuori Flores per Farinhas.

57’ Ancora Vaiarielli che calcia fuori, oggi non riesce proprio a prendere le misure. Recriminazioni per un mancato calcio di rigore per il Saluzzo.

52’ Cambio per il Saluzzo: fuori Carli per Pjosta.

51’ Ribaltone dell’Albenga, Sangare segna un gran gol che chiude probabilmente la partita. Esultanza alla Martinas con le capriole, Riva in visibilio per il talento classe 2006.

50’ Ancora Saluzzo, Castineira scarica per Vaiarielli che impenna il pallone e si coordina, ma il pallone esce fuori.

47’ Prima occasione per il Saluzzo che cerca di riaprire il risultato. Galliani sbaglia l’appoggio e favorisce Castineira, tiro alto del numero 19.

45’ Si riprende, palla per l’Albenga.

Secondo tempo

45’ Termina senza minuti di recupero il primo tempo di Albenga vs Saluzzo.

44’ Legal colpisce di testa sul calcio d’angolo. Il pallone, seppur forte, arriva preciso nelle braccia di Pietroluongo.

43’ Salvato non trattiene, serve Manes per evitare il disastro tra i pali. Pallone comunque difficile, messo in mezzo da Maugeri.

42’ Galliani rischia l’autogol, il pallone esce di un soffio dai pali. Angolo per il Saluzzo.

40’ Faridi ci prova di testa, pallone impreciso che si spegna sul fondo.

35’ Pinna si guadagna e sigla il rigore! Albenga avanti doppiamente.

34’ Ammonito Carli per un fallo su Pinna che si guadagna il rigore. Brutta impostazione dal basso e disattenzione del numero 5 che costa caro al Saluzzo. Dall’altra parte, grande pressione collettiva dell’Albenga.

32’ L’Albenga ha chiaramente preso le misure, ancora prima del suo gol, adesso è il Saluzzo che cerca di recuperare palla.

25’ Manes la butta dentro raccogliendo il cross di Di Stefano. Albenga in vantaggio, i calci da fermo diventano sempre più una sentenza per Mariotti.

25’ Vaiarielli travolge Sangare, qua l’arbitro è stato clemente poteva starci l’ammonizione. Punizione dal lato dell’area per l’Albenga.

23’ Primo tiro in porta per l’Albenga. Ndianefo balla sul pallone e fa secco sul posto un difensore ospite, poi calcia potente nelle braccia di Pietroluongo che raccoglie in due tempi, con qualche incertezza.

17’ Prima ammonizione della partita per Faridi. Intervento in ritardo molto irruento su Di Stefano. Cartellino arancione più che giallo.

12’ Saluzzo in campo con il 3-4-3, con i due esterni che si abbassano quasi sulla linea della difesa in fase di non possesso. Albenga con il 3-5-2, con Pisanu in fase di impostante molto basso e gli esterni alti vicino agli attaccanti a formare quasi un 4-2-4.

7’ Botta e risposta tra le due squadre. Prima Flores davanti alla porta, murato da un difensore. Poi Castineira si invola verso la porta, scortato da Galliani. Il numero 19 calcia ugualmente, il pallone passa ma Salvato lo accompagna fuori.

6’ Sangare prova il tunnel, ma il giocatore ospite capisce e parte un pericoloso contropiede verso la porta di Salvato. Galliani sventa con un grande intervento buttando via il pallone.

4’ Primi minuti solo Saluzzo. Vaiarielli ha uno spiraglio ed intravede la porta, calcia a poco dal palo, sul fondo.

2’ Primo possesso dell’Albenga, dopo l’errore a centrocampo del giocatore del Saluzzo che, non intendendosi con il compagno, passa la palla direttamente verso la rimessa laterale.

1’ Si inizia, primo pallone per il Saluzzo che inizia a condurre palla in difesa.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Salvato, 2 Legal, 3 Ndianefo, 4 Pisanu, 5 Galliani, 6 Manes, 7 Sangare, 8 Scarafoni, 9 Flores, 10 Di Stefano, 11 Pinna. A disposizione: 12 Bisazza, 13 Capaldo, 14 Di Porto, 15 Asproni, 16 Freccero, 17 Tesio, 18 Simic, 19 Daniello, 20 Farinhas. Allenatore: Mariotti.

Saluzzo: 22 Pietroluongo, 2 Magnaldi, 4 Caldarola, 5 Carli, 7 Allasina, 8 Faridi, 11 Maugeri, 15 Mancino, 18 Barbagiovanni, 19 Castineira, 23 Vaiarielli. A disposizione: 45 Florenza, 3 Gjergji, 6 Rivoira, 9 D’Arcangelo, 14 Birtolo, 16 Vada, 17 Djosta, 20 Milia, 21 Greco. Allenatore: Cacciatore.

Arbitro dell’incontro il signor Sabri Ismail di Rovereto, coadiuvato da Gianpaolo Giannone di Arco Riva e Yoan Boattan di Trento.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per la webcronaca LIVE, minuto per minuto, di Albenga vs Saluzzo. Una sfida sulla carta che vede favorita l’Albenga, fresca di vittoria in trasferta contro il Borgaro Nobis. Mariotti riconferma tanti nel suo undici titolare tipo: Pinna sempre schierato dal primo minuto con Flores e Di Stefano. Difesa invariata, viste le ultime uscite ha regalato molte sicurezze. Occhio al Saluzzo però, che si presenta con una squadra molto giovane pronta a cercare di dare filo da torcere agli ingauni.