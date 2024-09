Calcio, Serie D. Albenga on fire: 3 a 0 contro il Borgaro Nobis

Ancora una vittoria per la squadra di Mariotti, impiegata in trasferta contro il Borgaro Nobis. Un netto 3 a 0 con reti di Pinna e Galliani. Per l’attaccante ingauno la seconda doppietta consecutiva dopo le due reti contro il Fossano. Per Galliani si tratta invece della prima rete stagionale in maglia bianconera.

L’Albenga tira fuori dal cilindro un’altra prestazione positiva, cercando di togliere quell’alone di diffidenza richiamato da Mariotti nel post partita contro il Fossano, i tifosi albenganesi saranno sicuramente soddisfatti dopo questa prestazione.

Le formazioni dell’incontro:

Albenga: 1 Salvato, 2 Legal, 3 Ndianefo, 4 Pisanu, 5 Galliani, 6 Manes, 7 Sangare, 8 Scarafoni, 9 Flores, 10 Di Stefano, 11 Pinna. A disposizione: 12 Bisazza, 13 Capaldo, 14 La Vecchia, 15 Di Porto, 16 Asproni, 17 Freccero, 18 Di Gioisa, 19 Tesio, 20 Simic. Allenatore: Marco Mariotti.

Borgaro Nobis: 1 Cultraro, 2 Montenegro, 3 Moretti, 4 De Fazio, 5 Cassetta, 6 Soplantai, 7 Borin, 8 Mosca, 9 Brunod, 10 Zunino, 11 Taraschi. A disposizione: 12 Marcone, 13 Casagrande, 14 Montesanto, 15 Greco, 16 Spera, 17 Beggi, 18 Bove, 19 Fregnan, 20 Mouuaif. Allenatore: Falco Alberto.

Arbitro dell’incontro il signor Luka Meta della sezione di Vicenza, coadiuvato da Danilo Berretta di Pistoia e Filippo Ferretti di Pistoia