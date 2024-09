Calcio, Savona. Piu: “Pari bugiardo contro l’Old Boys, domenica dobbiamo rifarci”

Celle Ligure. Il Savona pareggia 1-1 contro l’Old Boys Rensen al primo incontro ufficiale della stagione in Coppa Liguria. Una partenza di carattere e incisività che poi ha visto tuttavia un rallentamento nelle successive fasi di gioco. A mettere a segno il primo gol ufficiale è stato Nicolò Piu.

L’ex Vadese ha commentato così al termine dell’incontro: “Questa è stata la prima uscita ufficiale. A parer mio non siamo andati per niente male, anzi. Abbiamo fatto delle buone cose. Forse ci è mancato giusto un pochino di concretezza davanti. Il risultato a parer mio è bugiardo. C’è stato anche un rigore non dato subito dopo il mio gol. Però secondo me dovevamo essere bravi noi a cercare di portare il risultato dalla nostra parte e cambiare radicalmente la partita”.

L’attacco del Savona è un reparto di assoluta qualità tecnica per la categoria. Piu si sta ambientando a giocare insieme ai suoi compagni di reparto Doci (provato trequartista) e Rignanese: “Non abbiamo mai giocato insieme. Dobbiamo allenarci: se ci alleniamo bene, ascoltando il mister, ci possiamo togliere tante soddisfazioni”.

“Siamo carichi, domenica ci dobbiamo rifare a tutti i costi: non c’è altra soluzione“, chiosa l’attaccante. Domenica i biancoblù andranno ad affrontare in trasferta lo Sciarbo&Cogo.