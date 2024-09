Calcio, Savona. Parola al tuttofare Salis: “Stiamo lavorando bene. Il mio ruolo? Vicino agli attaccanti mi diverto un po’ di più”

Savona. Una bella vittoria. Domenica alle ore 18:00 il Savona ha sfidato il neonato Sciarbo&Cogo in trasferta imponendosi con un netto 0-3. A realizzare tutte e tre le reti per il Vecchio Delfino è stato Fabio Rignanese, bomber il quale ha risposto con una super prestazione a chi aveva già iniziato a storcere il naso successivamente al pareggio maturato lo scorso mercoledì in occasione dell’esordio stagionale contro l’Old Boys Rensen (1-1 il risultato finale).

Tra i protagonisti della vittoria di domenica spicca anche il nome di Alessio Salis. Dopo essere stato impiegato come vertice basso davanti alla difesa nella prima sfida di Coppa Liguria, mister Monte ha scelto di riportare il centrocampista sulla trequarti e, il classe 1990, ha risposto mettendo in mostra una prestazione sontuosa. “Quella odierna è stata una bella risposta – ha commentato Salis al termine del match vinto contro lo Sciarbo&Cogo – anche se a mio parere non c’è stata grande differenza di gioco rispetto a mercoledì dove però siamo stati meno incisivi”.

“Contando che siamo tanti nuovi – ha proseguito l’intervistato – dobbiamo avere un po’ di pazienza sia noi stessi che chi ci guarda da fuori. Secondo me stiamo lavorando veramente bene, siamo sulla strada giusta”. Sul ruolo preferito in campo: “Il mister sa che cercherò di fare qualsiasi cosa mi chieda come da 15 anni a questa parte. Poi ci sono cose che mi piacciono di più rispetto ad altre. Nel corso degli anni tante squadre mi hanno preso per fare il trequartista ma poi non l’ho mai fatto. L’importante però è stare bene, giocare e divertirsi. Qualsiasi cosa il mister chieda a me va bene, tuttavia ammetto che vicino agli attaccanti mi diverto un po’ di più”.

Sul supporto degli ultras biancoblù, Salis ha commentato: “Diciamo che è bello ed è stato uno dei motivi per cui ho deciso di fare il passo e di venire qua. Per me è un ritorno. I tifosi pretendono tanto, noi cerchiamo in tutti i modi di accontentarli perchè è una soddisfazione unica per noi e per la città. Dobbiamo solo continuare a fare bene come stiamo facendo e basta”.

Infine il centrocampista ha concluso l’intervista indicando con decisione l’obiettivo stagionale dei biancoblù: “Cosa auspichiamo per il campionato? Cercare di portare via il Savona il prima possibile da questa categoria”.