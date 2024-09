Calcio, Savona: novità a centrocampo, c’è Lorenzo Gaggero

Dopo il centrocampista Ribeiro, ancora una new entry nel Savona. Fabrizio Monte potrà contare su Lorenzo Gaggero. Nonostante la giovane età ha maturato esperienza in categorie superiori.

Domani sera i biancoblù saranno impegnati in un triangolare di prestigio allo stadio Olmo-Ferro contro l’Albissole (Promozione) e il Celle Varazze (Eccellenza).

Domenica alle 18, sempre all’Olmo-Ferro ci sarà l’esordio ufficiale in Coppa Liguria contro lo Sciarbo&Cogo.

Il comunicato dei biancoblù

Diamo il benvenuto in biancoblu a Lorenzo Gaggero centrocampista leva 2002, un ritorno per lui al Savona dove ha giocato negli allievi e in Juniores Nazionale.

Gaggero ha indossato la maglia del Vado (Juniores Nazionali), ha giocato con Albenga e Cairese in Eccellenza e con Celle Varazze e Ovadese in Promozione.